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美選辯論倒數3日！賀錦麗喊「準備好了」但近3成選民不熟她

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
紐時公布最新民調指出，美國共和黨總統候選人川普（左）以48%支持度，領先對手、民主黨總統候選人賀錦麗（右）1個百分點。路透
紐時公布最新民調指出，美國共和黨總統候選人川普（左）以48%支持度，領先對手、民主黨總統候選人賀錦麗（右）1個百分點。路透

美國總統大選第二場電視辯論即將在當地時間10日（台灣時間11日上午9時）登場，副總統賀錦麗8日於賓州軍事基地自信向媒體表示「準備好」迎戰川普；而根據紐約時報/謝納學院（New York Times/Siena College）最新民調，川普以48%支持度領先賀錦麗1個百分點，說明川普支持度非常穩固，賀錦麗的聲勢稍微下滑，有近3成選民認為還不了解賀錦麗。

這項民調在9月3至6日進行，川普拿下48%支持度，賀錦麗則為47%，誤差範圍是3個百分點。

另外，紐時指出，這份全國民調與決定最終勝負的7個搖擺州民調一致，賀錦麗與川普在這些關鍵戰場不是打成平手就是一方微幅領先，凸顯賀川依舊處於拉鋸戰。

紐時指出，本屆選舉是美國現代史上期程最短的總統大選，目前距離投票日不到9周時間，2位候選人都沒有多少機會改變選民看法，但對川普的觀點基本上已經固定，至於對很多人來說，賀錦麗仍是未知，民調顯示28%的可能選民表示需要更了解賀錦麗。

路透指出，9月10日由美國廣播公司新聞網（ABC News）主辦的電視辯論，將是牽動選情的關鍵戰役，是賀錦麗將有機會向選民介紹自己和施政規劃。

川普 美國大選 賀錦麗

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