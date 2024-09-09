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暗示不接受敗選？川普無端指控選舉舞弊 警告「作弊仔」等坐牢

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國共和黨總統候選人川普7日起，在無證據情況下，連續指控今年大選存在舞弊。圖為川普7日於威斯康辛州造勢畫面。美聯社
美國共和黨總統候選人川普7日起，在無證據情況下，連續指控今年大選存在舞弊。圖為川普7日於威斯康辛州造勢畫面。美聯社

華盛頓郵報報導，美國共和黨總統提名人川普7日晚間在社群媒體發文，揚言監禁大選投票時「涉及不法行為」的人，他在沒有證據的情況下，暗示今年總統選舉可能存在舞弊，引發選舉官員撻伐類似言論恐激化暴力。華郵描述，這是川普迄今最明顯的訊號，顯示他如果敗選可能不會接受結果。

川普7日在自家平台「真實社群」（Truth Social）發文稱，「一旦我勝選，那些作弊仔將受到最嚴厲的司法起訴，包含長期監禁」，接著威脅將面臨起訴與牢獄之災的各類人士，包含律師、政治活動人員、競選贊助人、選民與負責選舉程序的人員，他還預告「規模在美國史上前所未有」。

8日川普又加碼毫無根據的舞弊指控，在「真實社群」表示，屆時預計以極大優勢拿下關鍵搖擺州賓州，「除非民主黨作弊」。

川普過去曾大肆抨擊選舉官員，並在其政治前景看似不明朗時，提出毫無根據的舞弊指控，例如目前他與副總統賀錦麗陷入拉鋸戰的競選態勢；這番言論也是川普今年對選務人員最直接的威脅。

華郵指出，事實上，美國投票舞弊情況非常罕見，但川普似乎使出相同把戲，重演2020年選舉前對投票程序發出質疑，這種行動曾導致2021年1月6日國會暴動事件。

川普 美國大選 賀錦麗

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