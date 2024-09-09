美大選辯論前民調 賀錦麗聲勢稍降、川普支持度穩固

最新的美國大選民調顯示，共和黨總統候選人川普領先民主黨對手賀錦麗1個百分點，這是近一個月來首度反轉。分析說，川普的支持度非常穩固；賀錦麗的聲勢稍有下降，也有近3成選民認為對她還不了解。

這份民調由「紐約時報/謝納學院」（New YorkTimes/Siena College）在9月3至6日進行的調查，誤差範圍是正負2.8個百分點。

根據這份民調，若今天投票，48%的人會投給川普（Donlad Trump），47%會投賀錦麗（KamalaHarris）。該結果與同民調機構在7月22至24日、美國總統拜登（Joe Biden）宣布退選並隨即支持賀錦麗的民調結果幾乎一致。

紐約時報的民調專家寇恩（Nate Cohn）指出，他對該民調的結果感到有點意外。這是近一個月來，川普首度在無黨派色彩的全國性民調領先，因此對該民調的解讀應謹慎些。儘管如此，賀錦麗的支持度稍微下降，也不難解釋。

寇恩在紐時撰文指出，從拜登退選、到8月下旬的民主黨全代會，媒體很多正面報導，可以說是賀錦麗的蜜月期。這兩週新聞淡下來，支持度回落也是合理的。

寇恩指出，即使賀錦麗過去這一個多月在媒體報導占有優勢，選民對她的了解仍不夠。該民調顯示，28%的選民說，他們需要對賀錦麗有更多的了解，選民最想知道的是她對各種議題的立場，這正是她的選戰仍欠缺的地方。

根據該民調，當被問到賀錦麗的立場是否太自由派、或太進步，44%認為是，9%認為不是，42%認為她在左右兩端都不過於極端。對於川普的政治光譜，32%認為他太保守、11%認為他不夠保守、50%認為他兩端都不過於極端。

民調也顯示，賀錦麗作為現任副總統，63%的選民認為她對邊境問題有責任，55%認為，她對通膨有責任；49%認為，她對美國自阿富汗撤軍有責任。

寇恩認為，賀錦麗2019年參加民主黨初選時提出很多不受歡迎的政策，邊境與非法移民議題也是她的潛在政治負債。在8月的政治大環境下，這些問題沒有被凸顯，她的陣營卻也沒有利用機會推出鮮明的政策，打出她的形象。

在川普方面，寇恩指出，民調顯示川普有幾個優勢，包括：選民對他的好感度比2016、2020年高；選民認為，他比賀錦麗能解決選民關心的議題；約半數的選民認為，他不偏左、也不偏右；選民也認為他較能帶來改變。

在特定議題上，56%認為川普較能處理經濟議題、40%則支持賀錦麗。針對墮胎議題，55%支持主張立法恢復墮胎權的賀錦麗，38%支持川普。就移民議題，53%支持川普、42%挺賀錦麗。就民主議題，50%支持賀錦麗，44%支持川普。

紐時報導，拜登退選，振奮民主黨的支持者，在這段期間，川普的選戰不太好打，但是民調顯示，他的支持者相當有韌性，川普的支持度仍非常穩固。

針對這份民調，川普陣營發言人米勒（JasonMiller）對政治新聞網站Politico指出，賀錦麗的蜜月期已經正式結束。賀錦麗競選總幹事狄倫（Jen O'MalleyDillon）則說，川普的支持者比2020年還積極，預期選舉結果將非常接近。

Politico指出，和其他單一民調一樣，未來幾天還須看其他民調驗證。另外，川普與賀錦麗10日將進行電視辯論，也可能會改變局勢。