拒用美元國家 川普擬徵100%關稅

美國共和黨總統提名人川普七日承諾，將針對不使用美元做生意的國家，對其商品課徵百分之一百的關稅，此舉將提高其他國家棄用美元的成本，為川普的關稅政見再添一根新支柱。

這位美國前任總統在威斯康辛州的造勢大會表示，「如果不使用美元，就不能與美國做生意，因為我們將對你們的商品徵收百分之一百的關稅」。

在發表這席談話之前，川普及其經濟顧問團進行了數個月的討論，研議如何懲罰積極尋求採用雙邊貨幣而非美元進行貿易的盟友或對手。知情人士先前告訴彭博資訊說，考慮採取的手段包括出口管制、貨幣操縱指控，以及關稅。

長期以來一直奉行貿易保護主義政策的川普表示，美元八年來一直遭受「重重圍攻」。中國大陸、印度、巴西、俄羅斯和南非在去年的一場峰會上討論去美元化，而川普曾表示，他希望美元繼續保持其世界準備貨幣的地位，他在七日的造勢大會上也重申這一點。

儘管最近幾十年來美元的霸主地位稍有減弱，但根據國際貨幣基金（ＩＭＦ）的數據，截至二○二四年第一季美元仍占官方外匯存底的百分之五十九，第二名歐元的占比則接近百分之廿。

威斯康辛州向來是美國總統大選的關鍵搖擺州之一，川普與民主黨提名人、副總統賀錦麗正在爭奪該州受薪勞動階級選民的支持。這些選民對拜登的經濟議程並不甚滿意，且受到川普民粹主義訴求的吸引。