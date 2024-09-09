賓州 成美總統大選主戰場

隨著川普與賀錦麗角逐白宮寶座的選戰日趨白熱化，被視為傳統搖擺州之一的賓州，正成為11月美國總統大選的最重要戰場。

賓州是人口最多的搖擺州，擁有19張選舉人團票，最近幾周吸引了兩黨候選人多次造訪。根據追蹤機構AdImpact，賓州將成為政治廣告支出最多的州，兩黨競選陣營為勞動節後的衝刺預訂了1.53億美元的廣告時段，民主黨占了其中8,000萬美元。

兩黨候選人將賓州視為重中之重的戰場，凸顯該州在2016和2020年總統大選中的重要性，八年前川普以不到0.75個百分點勝出，而四年前拜登以微弱優勢拿下該州。

賓州的戰況猶如整個總統大選的縮影，川普和賀錦麗一直在該州進行巡迴演講，尋求解決高物價引發的經濟焦慮以及對就業和薪資的擔憂。川、賀僅有的一場電視辯論選在賓州舉行，更加凸顯該州的重要性。

8月的民調顯示競爭非常激烈，賀錦麗在賓州領先川普4個百分點。賀錦麗今年已十度走訪賓州，川普則在賓州至少舉行八場活動，包括他在巴特勒躲過暗殺的那場集會。

鋼鐵與水力壓裂這兩大經濟議題，可能決定賓州選民芳心所屬。水力壓裂法提振了美國第二大天然氣生產州賓州的經濟。