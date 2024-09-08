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兵家必爭之地！川普、賀錦麗皆想拉攏非裔 喬治亞州民調曝2人旗鼓相當

中央社／ 瓦多斯塔8日綜合外電報導
美國總統大選11月登場，喬治亞州是兵家必爭之地，而喬治亞州民調則顯示，川普、賀錦麗兩位總統候選人旗鼓相當。法新社
美國總統大選11月登場，喬治亞州是兵家必爭之地，而喬治亞州民調則顯示，川普、賀錦麗兩位總統候選人旗鼓相當。法新社

美國總統大選11月登場，喬治亞州是兵家必爭之地，共和黨總統候選人川普也承認這一點，他原本認為自己在該州已經十拿九穩，直到副總統賀錦麗7月成為他的民主黨對手。

路透社報導，最近才投入選戰的賀錦麗（Kamala Harris）激起民眾熱情，喬治亞州民調顯示兩位總統候選人旗鼓相當。

這跟7月初民調結果截然不同，當時前總統川普（Donald Trump）領先仍是民主黨總統候選人的現任總統拜登（Joe Biden）多達6個百分點。

爭取非裔選民的競爭尤其激烈，他們占喬治亞州總人口大約1/3。能決定11月5日總統大選結果的7個搖擺州之中，喬治亞州的非裔選民占比最高。

川普吸引更多非裔選民支持的目標，不僅因為賀錦麗參選而變得更為艱難，共和黨支持限縮投票權也是不利因素。倡議人士認為，限縮投票權目的是對有色人種設下障礙，但共和黨否認這種說法。

川普競選陣營一位匿名高階成員談到，團隊尤其在吸引年輕非裔男性方面看到有望成功的跡象。他還說，年輕非裔男性因為物價高漲而對民主黨感到不滿，並認為在川普執政下有更多經濟機會。

在喬治亞州的教堂、各郡市集、民宅門前台階、社群媒體以及無線電波，雙邊陣營都致力拉攏非裔民眾。非裔選民傳統上大幅傾向支持民主黨，但根據民調數據，川普在這個族群持續有所斬獲。

拜登放棄連任之前，川普競選陣營對贏得喬治亞州深具信心，以致於只花不到300萬美元（約新台幣9600萬元）在當地買廣告。

但自從賀錦麗接替拜登參選後，川普陣營及一個相關團體已於喬治亞州砸下逾3000萬美元打廣告。

追蹤政治廣告的AdImpact公司指出，兩大陣營都致力在投票日前於喬治亞州投入超過3700萬美元。

川普 民調 美國大選 賀錦麗

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