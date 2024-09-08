快訊

小草歡呼！黃瀞瑩代唸徐巧芯聲明 批偵查「亂公開」：自己也深受其害

整晚無人發現…竹科工程師陳屍ATT大樓廁所 警調監視器懷疑因病猝死

國民黨唯一到場！他現身為民眾黨站台 反對政治力量介入司法

10日正面交鋒！川普、賀錦麗將於費城辯論 可能成為左右大選勝負關鍵

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
美國民主黨籍副總統賀錦麗、共和黨籍前總統川普將於本月10日在費城進行總統大選辯論，選民終於能看到兩人正面交鋒，這對他們而言也都是一場關鍵考驗。美聯社
美國民主黨籍副總統賀錦麗、共和黨籍前總統川普將於本月10日在費城進行總統大選辯論，選民終於能看到兩人正面交鋒，這對他們而言也都是一場關鍵考驗。美聯社

美國民主黨籍副總統賀錦麗、共和黨籍前總統川普將於本月10日在費城進行總統大選辯論，選民終於能看到兩人正面交鋒，這對他們而言也都是一場關鍵考驗。

法新社報導，59歲的民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）正在賓州匹茲堡進行為期5天特訓為辯論做準備，同時外界預期她的78歲共和黨對手川普（Donald Trump）會選擇積極進攻。

美國羅格斯大學（Rutgers University）傳播與資訊學院學者克里斯蒂（Erin Christie）告訴法新社，這是兩名非常不同的候選人，且他們之前不曾親自會面。所以這場辯論將激發選民思考，甚至可能成為大選勝負因素。

美國總統大選辯論通常會對民調有多少影響，儘管各方觀點不一，辯論有時無疑能投下政治震撼彈。

畢竟約兩個月前，美國現任總統拜登（Joe Biden）才因他災難性的辯論表現而被迫放棄爭取連任。

雖然沒有多少人預期，川普及賀錦麗10日會面將再發生如此戲劇性事態，在11月5日大選最後衝刺階段，總統選舉辯論仍有可能成為決定性時刻。

此外，在兩極分化的美國，儘管兩人具有差異，他們倒是擁有共同目標，那就是觸及尚未決定把票投給誰的選民。

內華達大學拉斯維加斯分校（University of Nevada,Las Vegas）政治學教授吉爾（Rebecca Gill）指出，賀錦麗仍須對抗「憤怒黑人女性」的性別與種族歧視刻板印象。

賀錦麗也將面臨把政策說得更清楚的壓力，不過外界預期其競選陣營會繼續採取「不造成傷害」（do noharm）策略，她自取代拜登參選以來只接受過一場電視專訪。

川普的挑戰則在於決定選民希望看到多少川普本色。他憤怒又漫無邊際的風格能激起自己右翼基本盤的熱情，但這樣的作法將如何與賀錦麗競爭，還有待觀察。

川普 拜登 美國大選 賀錦麗 辯論

延伸閱讀

美國總統大選在即！前總統小布希夫婦不打算表態 時任副手則公開挺賀

川普辯論前掀身高口水戰 要賀錦麗勿墊高作弊「你就是你」

WSJ調查：2總統候選人打減稅抗漲牌 最討選民歡心

辯論前周末川普搖擺州猛轟 賀錦麗稱準備就緒

相關新聞

川普辯論前掀身高口水戰 要賀錦麗勿墊高作弊「你就是你」

2024總統大選的兩名候選人，民主黨籍的賀錦麗與共和黨籍的川普即將於10日舉行首場電視辯論，由於電視辯論向來受到廣泛關注...

10日正面交鋒！川普、賀錦麗將於費城辯論 可能成為左右大選勝負關鍵

美國民主黨籍副總統賀錦麗、共和黨籍前總統川普將於本月10日在費城進行總統大選辯論，選民終於能看到兩人正面交鋒，這對他們而...

美國總統大選在即！前總統小布希夫婦不打算表態 時任副手則公開挺賀

美國共和黨籍前總統小布希（George W. Bush）的發言人今天表示，小布希不打算表態支持11月總統大選的任一候選人...

2024美國大選最後倒數！6大重要日程一覽 這天撼動全球

「天選之人」川普再戰白宮對上「民主黨女戰神」賀錦麗，還有誰也角逐美國總統？速看2024美國總統大選民調、政見PK、選前必知。

任期僅剩4個多月…拜登推加薩停火協議 若達成有望帶來「10月驚奇」

美國總統拜登任期只剩4個多月，其政府加強外交力道推動加薩走廊停火協議，雖歷經數週延宕和連串挫折也仍保持樂觀態度。若達成協...

川營認辯論是奪回優勢最佳機會 但也怕川普搞砸

民主、共和兩黨總統候選人，賀錦麗與川普的首場電視辯論將於10日登場，這場辯論可能是川普重新站穩腳跟的最佳機會，在民調上追...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。