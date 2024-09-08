美國總統大選在即！前總統小布希夫婦不打算表態 時任副手則公開挺賀

美國共和黨籍前總統小布希（George W. Bush）的發言人今天表示，小布希不打算表態支持11月總統大選的任一候選人，也不想透露他和妻子蘿拉．布希（Laura Bush）的投票意向。

路透社報導，不願具名的發言人指出，「他（小布希）許多年前早已脫離涉及總統的政治事務了」。

不過，小布希時任副手、前副總統錢尼（Dick Cheney）昨天宣布，他要超越黨派投票給民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris），而非支持共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）。

曾於2001年至2009年擔任副總統的錢尼昨天指出，「在我們國家248年歷史中，沒有人能比川普對我國共和政體構成的威脅還要大」。

賀錦麗今天回應說，錢尼和女兒麗茲．錢尼（Liz Cheney）對她的支持是「勇敢之舉」，因為他們置國家於政黨之上。

另外，在川普任內擔任4年副總統的彭斯（Mike Pence）表示，他既不支持川普，也不會支持賀錦麗。