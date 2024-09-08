美國總統大選在即！前總統小布希夫婦不打算表態 時任副手則公開挺賀
美國共和黨籍前總統小布希（George W. Bush）的發言人今天表示，小布希不打算表態支持11月總統大選的任一候選人，也不想透露他和妻子蘿拉．布希（Laura Bush）的投票意向。
路透社報導，不願具名的發言人指出，「他（小布希）許多年前早已脫離涉及總統的政治事務了」。
不過，小布希時任副手、前副總統錢尼（Dick Cheney）昨天宣布，他要超越黨派投票給民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris），而非支持共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）。
曾於2001年至2009年擔任副總統的錢尼昨天指出，「在我們國家248年歷史中，沒有人能比川普對我國共和政體構成的威脅還要大」。
賀錦麗今天回應說，錢尼和女兒麗茲．錢尼（Liz Cheney）對她的支持是「勇敢之舉」，因為他們置國家於政黨之上。
另外，在川普任內擔任4年副總統的彭斯（Mike Pence）表示，他既不支持川普，也不會支持賀錦麗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言