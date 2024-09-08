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任期僅剩4個多月…拜登推加薩停火協議 若達成有望帶來「10月驚奇」

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
美國總統拜登任期只剩4個多月，其政府加強外交力道推動加薩走廊停火協議，雖歷經數週延宕和連串挫折也仍保持樂觀態度。美聯社
美國總統拜登任期只剩4個多月，其政府加強外交力道推動加薩走廊停火協議，雖歷經數週延宕和連串挫折也仍保持樂觀態度。美聯社

美國總統拜登任期只剩4個多月，其政府加強外交力道推動加薩走廊停火協議，雖歷經數週延宕和連串挫折也仍保持樂觀態度。若達成協議，將有利民主黨總統候選人賀錦麗選情。

美國政府一位匿名官員日前告訴記者，加薩走廊（Gaza Strip）停火協議完成了90%，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）迅速稱這項評估並不準確，然而短短幾小時內，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）又堅稱停火協議推動進度確實已達90%。

此事若取得突破並帶來所謂「10月驚奇」（Octobersurprise），有望在選情膠著的美國總統大選中，能助接棒拜登（Joe Biden）參選的副總統賀錦麗（Kamala Harris）一臂之力，與共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）競逐白宮寶座。

法新社報導，專家指出，無論如何美國選擇不多，只能繼續嘗試推動協議。

布林肯承認，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）雙方最終表達同意之前，為了結束以哈戰爭而小心翼翼進行談判的方案有可能隨時破滅。

美國近幾週與居中斡旋的阿拉伯國家卡達、埃及進行合作，持續試圖弭平談判各方之間尚存的分歧。

尼坦雅胡堅稱，以色列必須持續掌有加薩走廊南部與埃及接壤的「費城走廊」（Philadelphi corridor）控制權。這正是加薩停火談判陷入僵局的一大癥結點。

以色列1日宣布哈瑪斯殺害6名人質以來，拜登政府就一直強調休戰的急迫性，支持達成停火協議的以色列民眾也發起大規模抗議，儘管如此，尼坦雅胡矢言不會做出讓步。

以色列 加薩走廊 川普 拜登 美國大選 賀錦麗

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