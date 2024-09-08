辯論前周末川普搖擺州猛轟 賀錦麗稱準備就緒

美國總統大選選戰白熱化，共和黨候選人川普今天在搖擺州威斯康辛描繪左派持續執政的「末日」情景；民主黨候選人賀錦麗則在兵家必爭的賓州替10日的辯論作準備。

法新社報導，川普（Donald Trump）與賀錦麗（Kamala Harris）目前民調聲勢不分軒輊。川普的醜聞堆積如山，這些醜聞過去都足以拖垮候選人，川普卻可以一再不當回事。

川普在威斯康辛州莫西尼（Mosinee）的造勢活動中，以他特有的侮辱、誇大與毫不掩飾的謊言，描繪出美國在左派獨裁的「流氓政權」下將走向世界末日。

川普向現場數千名支持者說，在總統拜登和副總統賀錦麗帶領下，「你們的政府從地表各地進口殺人犯、兒童猥褻犯與連續性侵犯，同時把執法人員拿來當作用來監禁政治對手的武器」。川普主要支持者多為白人與保守選民。

川普表示，「你們這次大選的一票，將會終結他們的謊言、欺瞞、盜竊、騙局與陰謀。」

川普涉及的案件包羅萬象，從試圖翻盤2020年大選結果，到已被判犯下重罪的紐約封口費案。每一件都讓他極為不滿。

另一方面，民主黨總統候選人賀錦麗今天從辯論準備工作中抽空，參觀了賓州匹茲堡（Pittsburgh）一家香料店。

當被問及最想在10日的電視辯論中傳達什麼訊息，賀錦麗回答說：「讓我們不要再糾結於分裂，走向新的一頁。」

賀錦麗並針對前副總統錢尼（Dick Cheney）與前聯邦眾議員麗茲．錢尼（Liz Cheney）這對重量級保守派父女檔的公開背書，表達「榮幸」之意。她補充說：「將國家置於政黨之上非常重要。」

當被問及是否準備好面對川普，賀錦麗簡單地說：「是的，我準備好了。」

10日的總統大選辯論，給了賀錦麗一個提出明確政見和加強攻擊川普的絕佳機會。賀錦麗目前因缺乏政策細節而招致批評。

這場總統大選辯論將是賀錦麗與川普首度面對面。兩人原本應在拜登2021年就職典禮首度碰頭，但因川普不實宣稱2020大選被拜登偷走、進而拒絕出席拜登就職典禮，錯過了與賀錦麗會面的機會。