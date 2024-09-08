辯論關麥不利賀錦麗追打川普 民主黨團隊重擬戰略

美國總統大選辯論下週舉行，美媒報導，賀錦麗原本打算在川普發言時發揮檢察官本色，直球反駁同步事實查核，坐等川普失言自爆，如今辯論會維持防插嘴靜音管制，賀錦麗團隊只好重擬交戰手冊。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）和前總統川普（Donald Trump）10日將在費城進行總統大選辯論，有人等著看賀錦麗輾壓川普，也有人想看川普酸賀錦麗端不出具體政策，賀錦麗已經前往匹茲堡參加特訓班備戰。

根據辯論規則，輪到其中一人發言時，麥克風才會開啟，而另一人的麥克風將保持靜音，兩人也不得互問。美國政治新聞媒體Politico昨天報導，檢察官出身的賀錦麗將受到規範「約束」。這些規則還是拜登與川普今年對決時，由拜登團隊提出。

賀錦麗有些幕僚認為，賀錦麗比拜登更能辯，不滿拜登團隊當時拋出來的這套規則。但民主黨內也有人表示，賀錦麗成為總統候選人以來，在全國大選辯論及受訪的經驗有限，可能會影響她10日的表現。

賀錦麗資深顧問法隆（Brian Fallon）與辯論主辦單位電視台美國廣播公司（ABC）一來一往，就辯論規則進行拉鋸。他發信對ABC表示，這些規則「從根本上讓賀錦麗處於不利地位」。

他寫道，靜音規則將有助於保護川普免於和賀錦麗直接交手。「我們懷疑這是他的競選團隊堅持將麥克風靜音的主因」。

川普本人曾公開表示，如果賀錦麗要在整個辯論期間讓麥克風開著，他也沒問題。但川普團隊堅持照講好的規矩來。

也有民主黨人認為防插嘴靜音管制不會對辯論產生太大影響。民主黨策士卡維爾（James Carville）表示，這些規則意味著，雖然賀錦麗無法打斷川普，但川普也無法在她發言時嗆她或耍一些把戲。

另一位與賀錦麗關係密切的人士則說，川普當天發脾氣仍會自傷，因為觀眾會聽到他在抱怨的「背景音」。

Politico指出，拜登今年夏天退選前，賀錦麗就已經開始為副總統辯論做準備。如今賀錦麗成為總統候選人，面臨的情況更為重大。她在公開及私人民調中的支持率大幅上升，但許多選民仍對賀錦麗不太了解。

曾在賀錦麗2020年民主黨初選辯論前為其提供意見的律師鄧恩（Karen Dunn），及賀錦麗的多年幕僚科索格盧（Rohini Kosoglu）這次都會為賀錦麗備戰。

幾位民主黨人表示，由於賀錦麗以仔細準備重大事件，有時甚至過度準備聞名，有幕僚憂心，賀錦麗會鑽牛角尖，陷入枝微末節。希拉蕊．柯林頓（HillaryClinton）的前高階幕僚芬尼（Karen Finney） 說，模擬辯論能夠解套，讓賀錦麗了解練習只用兩分鐘的時間來談某件事的實際情況。

接下來賀錦麗可能會參加數場90分鐘的模擬辯論，期間希拉蕊的前幕僚瑞恩斯（Philippe Reines）將「再次飾演」川普。