封口費案延至大選後宣判 川普稍喘息

美國紐約法官莫城六日裁定，前總統川普封口費刑事案的量刑宣判日，從原定的十八日延至十一月廿六日，以免使本案訴訟程序可能受總統大選影響，或可能企圖影響大選。但莫城強調，前述的外界看法其實毫無根據，「法院公平公正而且無關政治」。

美聯社六日報導，紐約陪審團五月認定川普付封口費給Ａ片女星丹尼爾斯，以免影響他二○一六年大選選情所涉的卅四項罪名全部成立，但法官尚未量刑。目前他除了要衝刺選情，還得因應本案被判有罪後的餘波盪漾，延期的裁定給他得來不易的喘息空間。

莫城並指出，由於聯邦最高法院七月一日裁決總統執行權力期間享有部分刑事豁免權，故十一月十二日將先對川普希望推翻封口費案有罪判決的請求做成決定。

但就聯邦檢察官指控川普企圖推翻二○二○年大選結果案，華府聯邦地區法院五日才決定，檢方可在廿六日前提出新事證，並拒絕川普律師的選後再議請求。這使卸任後官司纏身的川普連兩天像「洗三溫暖」。

另外，共和黨籍前副總統錢尼倒戈，六日表態將投給副總統賀錦麗，指稱不能再賦予川普權力；人人都應置國家於黨派之上。川普則回批錢尼是無足輕重的有名無實共和黨人。