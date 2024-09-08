賀錦麗、川普周三辯論 減稅抗漲牌最討選民歡心

美國前總統川普和現任副總統賀錦麗將在台灣時間9月11日上午9時，展開首場總統候選人辯論會。華爾街日報最新民意調查顯示，減稅和訂定價格上限，是川普和賀錦麗最受民眾歡迎的經濟政見，贏得不分政治光譜選民的支持。可見由政府提供更多財務援助，是最討喜的競選提案。

調查發現，傾向票投川普的受訪者，對賀錦麗的某些經濟提案也有好感，其中約75%支持她把胰島素價格上限訂在35美元，60%贊同她對自費處方藥支出每年以2,000美元為限的主張，49%同意她給養育新生兒家庭6,000美元的抵稅額。

另一方面，賀錦麗的支持者也熱烈歡迎川普提議停止對社會安全金課稅的政見，支持率達76%。相形之下，這項提案獲89%的共和黨選民力挺。

兩位總統候選人提出的十項經濟政見中，有六項博得約50%或更多的民主黨、共和黨或獨立派受訪者支持，其中三項在藍、紅陣營都贏得逾75%受訪者叫好，包括胰島素價格上限、社安金免課稅，以及服務業員工小費收入免稅。小費免課稅由川普最先提出，後來獲賀錦麗採納，瞄準服務業和餐旅業員工。

另有三個提案在共和黨、民主黨和獨立選民之間支持率都約有50%或更高，包括賀錦麗的年度藥費支出上限、新生兒家長享6,000美元抵稅額，以及查緝並懲罰食品公司與超市哄抬價格。