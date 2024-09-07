俄羅斯再傳干涉美國大選 美官員：俄官媒影響美選民支持川普

美國一位資深情報官員6日表示，俄羅斯官方媒體RT正在利用美國和其他國家的名人，試圖影響美國選民，支持共和黨總統候選人、前總統川普，而不是民主黨總統候選人、副總統賀錦麗。

路透報導，這位官員在一場關於據稱外國干涉 11月總統大選的簡報會發表了上述看法。根據此前新聞，美國司法部5日表示，2名RT員工已在紐約遭到起訴，罪名是洗錢及違反「外國代理人登記法」。2人涉嫌計畫付錢給另一間公司，在TikTok、IG、X和YouTube發布影片，干涉美國政治。

前述匿名官員表示，這些政府行動是進一步的跡象，表明俄羅斯正在利用俄方私人公司和RT，「秘密放大和煽動國內分歧，並爭取俄羅斯偏好的選舉結果」。

這位官員指出，「RT已建立與運用美國和其他西方名人的網路，創造和宣傳親俄敘事。這些行為人，以及其他人，正在支持莫斯科的努力，影響選民偏好，支持前總統（川普），並削弱副總統（賀錦麗）的前景」，但沒有提供這些行為人正如何試圖影響選民的進一步詳情。

RT以嘲笑回應了美方5日的指控，向路透表示，「生活中三件事是確定的，即死亡、繳稅與RT干涉美國選舉」。俄羅斯駐美大使館沒有回應置評請求；俄羅斯先前已否認干涉美國選舉。

前述美方官員還表示，俄羅斯是最積極試圖影響選舉的外國對手，中國大陸則更注重影響地方層級的選舉。

美方官員先前已表示，不認為中國大陸正試圖影響美國總統選舉的結果；中華人民共和國駐美國大使館發言人劉鵬宇否認陸方正干涉美國選舉活動，稱該指控「惡意揣測」，並稱北京無意進行這類干涉。

前述美方官員同時表示，伊朗比以往大選周期更加積極，加緊努力影響選民，直到總統與國會選舉。

伊朗常駐聯合國代表團用電郵寄送一分伊朗外交部的聲明，駁斥了德黑蘭干涉的指控，稱此為「毫無根據，且偏向於國內政治消費」。