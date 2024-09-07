誰當美國總統都一樣？ 俄前總統：對俄制裁會持續下去

今日俄羅斯（RT）報導，俄羅斯前總統、現任國家安全委員會副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）表示，無論是誰當選美國總統，對俄制裁都會持續下去。而美國前總統、共和黨總統候選人川普本周稍早才承諾，如果自己重掌白宮，「會盡可能少用制裁手段」。

麥維德夫7日在社群媒體Telegram的貼文堅稱，川普的評論並不意味著他會取消現行對俄國的處罰。他說：「儘管川普表面看似是個『局外人』，但他終究是個體制內人士。對，他是個古怪的自戀者，但也是個務實者。」

麥維德夫主張，川普了解制裁傷害美元作為國際儲備貨幣的地位，但對他而言「這仍不是在美國發動變革，違背惡名昭彰的深層政府（Deep State）反俄路線的充分理由，深層政府的力量遠比川普強大」。

麥維德夫預測，如果是賀錦麗當選，人們「不應期望她會有任何意外之舉」。他說：「賀錦麗缺乏經驗，而且正如她的政敵川普所言，她顯然很愚蠢。會有人幫賀錦麗準備冠冕堂皇但無意義的演說，及無聊的『正確』答案，而她會邊展現有感染力的笑容，邊看著提詞機朗讀這些內容。」

麥維德夫指出，蘇聯在20世紀大部分的時光都是處於被制裁的狀態，並補充說俄國正面臨來自美國和其盟國祭出的類似待遇，但規模更大、「前所未見」。他寫道：「因此，制裁會永遠存在。或者說，直到美國在一場迫在眉睫的新內戰崩潰為止。美國好萊塢會做出這類電影是有原因的。」

麥維德夫所指電影似乎是今年4月在英美兩國上映，由英國導演亞力克斯嘉蘭（Alex Garland）執導、英美合拍的電影「帝國浩劫：美國內戰」（Civil War）。電影講述美國聯邦政府遭加州和德州領導的分離主義運動步步進逼，一群戰地記者穿越戰線試圖採訪總統的故事。