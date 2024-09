紐約時裝週飄政治味...第一夫人現身催票 呼籲大家保衛「自由」

距離美國總統大選只剩下兩個月,紐約時裝週今天以一場「動員投票」的活動,在濃濃政治味中揭開序幕。意外現身的第一夫人吉兒.拜登(Jill Biden)呼籲大家保衛「自由」。

法新社報導,參加這場活動的還包括湯姆布朗(Thom Browne)、麥可寇爾斯(Michael Kors)和托里柏奇(Tory Burch)等多位美國知名設計師在內的約1000多位時尚產業人士。

這場「為我們的未來而時尚」(Fashion for our Future)遊行由美國時裝設計師協會(Council of Fashion Designers of America,CFDA)主辦,替長達一週的2025春夏時裝週活動打頭陣。

在紐約曼哈頓(Manhattan)梅西百貨公司(Macy)旗艦店櫥窗前舉行的遊行活動原本應該是無黨派性質的活動,但民主黨籍第一夫人意外現身已傳達出明確訊息。

吉兒在現場群眾的掌聲中說:「我知道你們在乎自己做選擇的自由、做自己的自由、愛你所愛的人的自由、創造性表達的自由。」

「一旦民眾遺忘選票的力量,這些自由就會因為法院裁定、禁書令及對冷漠毫不在乎而面臨風險…所以我們要記住,下一任總統、你們的下一任總統很可能任命最高法院大法官,你們的下一屆參議員將通過任命,我們的孩子及孫子輩則必須承擔這些後果。」

參加這場活動前,吉兒昨晚出席雷夫羅倫公司(Ralph Lauren)時裝秀,向時尚雜誌Vogue總編輯、美國時尚界教母安娜溫圖爾(Anna Wintour)致敬。

安娜溫圖爾不但在8月號Vogue雜誌以吉兒為封面人物,還替民主黨主辦多場募款活動。