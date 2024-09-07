紐約時裝週飄政治味...第一夫人現身催票 呼籲大家保衛「自由」
距離美國總統大選只剩下兩個月，紐約時裝週今天以一場「動員投票」的活動，在濃濃政治味中揭開序幕。意外現身的第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）呼籲大家保衛「自由」。
法新社報導，參加這場活動的還包括湯姆布朗（Thom Browne）、麥可寇爾斯（Michael Kors）和托里柏奇（Tory Burch）等多位美國知名設計師在內的約1000多位時尚產業人士。
這場「為我們的未來而時尚」（Fashion for our Future）遊行由美國時裝設計師協會（Council of Fashion Designers of America，CFDA）主辦，替長達一週的2025春夏時裝週活動打頭陣。
在紐約曼哈頓（Manhattan）梅西百貨公司（Macy）旗艦店櫥窗前舉行的遊行活動原本應該是無黨派性質的活動，但民主黨籍第一夫人意外現身已傳達出明確訊息。
吉兒在現場群眾的掌聲中說：「我知道你們在乎自己做選擇的自由、做自己的自由、愛你所愛的人的自由、創造性表達的自由。」
「一旦民眾遺忘選票的力量，這些自由就會因為法院裁定、禁書令及對冷漠毫不在乎而面臨風險…所以我們要記住，下一任總統、你們的下一任總統很可能任命最高法院大法官，你們的下一屆參議員將通過任命，我們的孩子及孫子輩則必須承擔這些後果。」
參加這場活動前，吉兒昨晚出席雷夫羅倫公司（Ralph Lauren）時裝秀，向時尚雜誌Vogue總編輯、美國時尚界教母安娜溫圖爾（Anna Wintour）致敬。
安娜溫圖爾不但在8月號Vogue雜誌以吉兒為封面人物，還替民主黨主辦多場募款活動。
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