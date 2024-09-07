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共和黨人倒戈 美前副總統錢尼父女喊票投賀錦麗

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
美國共和黨籍前副總統錢尼今天表示，他將投給民主黨候選人賀錦麗，此舉呼應女兒麗茲日前做出的相同表態。路透
美國共和黨籍前副總統錢尼今天表示，他將投給民主黨候選人賀錦麗，此舉呼應女兒麗茲日前做出的相同表態。路透

美國共和黨籍前副總統錢尼今天表示，他將在11月5日總統選舉票投民主黨候選人賀錦麗，而非黨內候選人川普。錢尼此舉呼應女兒麗茲日前做出的相同表態。

綜合路透社與美聯社報導，錢尼（Dick Cheney）今天透過聲明表態，聲明內容幾乎全在反對川普（Donald Trump），篇幅壓過對賀錦麗的支持。

錢尼的聲明指出：「他無法再次被賦予權力…作為公民，我們每個人都有責任將國家置於黨派之上，以捍衛憲法，這就是為什麼我將投票支持副總統賀錦麗。」

錢尼說：「在美國248年歷史中，沒有人比川普對我們共和政體構成的威脅還要大。」

賀錦麗競選總幹事狄倫（Jen O'Malley Dillon）發表聲明：「副總統（賀錦麗）對於得到錢尼副總統的支持感到榮幸，並對他把國家置於政黨之上的勇氣致上最深崇敬。」

川普在今天的社群媒體貼文中，稱錢尼一家是「無關緊要的RINO」。RINO指的是「名義上共和黨人」（Republicans in Name Only，共和黨保守派對黨內政治立場與主流保守意識形態不一致者的標籤），以此形容不忠於他的黨內人士。

錢尼2001年至2009年在美國共和黨籍前總統小布希（George W. Bush）任內擔任副總統。錢尼多年來雖與民主黨人士保持良好關係，但表態支持民主黨總統候選人還是頭一遭。

錢尼的女兒麗茲（Liz Cheney）則是共和黨前國會議員，她曾公開批評川普，特別是關於2021年1月6日川普支持者襲擊美國國會山莊暴動事件。

川普 美國大選 賀錦麗

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