美戰爭研究所：中資助組織Spamouflage企圖影響美總統選舉

隨著美國大選進入倒數，根據美國智庫「戰爭研究所」（ISW）引述美國社群媒體研究機構「Graphika」報告，由中國政府資助的網路資訊操作組織「Spamouflage」建立多個X和抖音帳號，這些帳號冒充美國人發文，企圖在2024年美國總統選舉前削弱美國政治機構和政治穩定性。

Graphika報告指出，該組織近期變得更加致力於傳播分裂敘事，包括詆毀民主黨和共和黨候選人的內容，包括美國總統拜登（Joe Biden）、副總統哈里斯（Kamala Harris）以及前總統特朗普（Donald Trump）。報告指出，辨別出Spamouflage的15個X帳號和1個抖音帳號，使用一系列角色冒充美國選民。值得注意的是，Spamouflage所產製的內容中，也有越來越多音訊、影片和影像是以AI工具生成。

根據公開資料，Spamouflage活躍於超過50個社群媒體平台，該組織名稱Spamouflage由兩個英文單字Spam（垃圾郵件）與Camouflage（偽裝）組成。該組織從2017年以來通過網路發布有利於中國政府的內容，並騷擾海外異議人士和記者，2020年初該組織的帳號也開始發表有關美國和台灣政治的內容。

ISW的文章指出，Spamouflage當前的重點放在激起政治分歧、削弱美國選舉的信任。微軟威脅分析中心分析，在2021年11個月有超過2,000個被認定為Spamouflage的Ｘ和YouTube帳號，這些帳號大部分是在2020年9月至2021年3月之間創立的，這表示Spamouflage正在針對美國民眾投放內容。

Graphika報告稱，2022年美國中期選舉前，Spamouflage開始明確涉及選舉相關話題，2023年Spamouflage的內容開始直接批評美國選舉候選人，對美國選舉過程的合法性產生懷疑，並傳播有關政治和社會問題的分裂性敘事。

英國非營利研究機構戰略對話研究所（ISD）2月的一份報告也指出，疑似Spamouflage的帳號試圖將美國選舉描繪成一場高風險的對決，包括質疑選舉公正性、提出社會問題、批評拜登，營造出美國不安的氛圍。這些內容試圖加劇社會分裂，並將美國描繪成一個衰退的國家。