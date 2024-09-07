準確預測40年 美教授看好賀錦麗

美利堅大學歷史教授李赫特曼號稱成功預測自一九八四年起每次總統大選結果。他五日透過紐約時報專欄影片發表對今年大選的預測結果，指稱民主黨將保住白宮、賀錦麗將成為下任總統。

李赫特曼的預測是採歷史指標模型。他一九八一年與地球物理教授波洛克合作，據過去一二○年的大選結果，發展出「十三把鑰匙」系統。

李赫特曼說，這是十三個宏觀、是非的問題，以評估現任總統所屬政黨的實力及表現，候選人若拿下六把或更多鑰匙，就被預測為贏家。包括期中選舉所獲的席次、現任優勢、初選競爭激烈程度、強勢的第三方候選人、短期及長期經濟表現、政策改變、社會動亂、白宮醜聞、現任者和挑戰者魅力，以及外交政策成敗。

李赫特曼是少數幾位在二○一六年大選前正確預測川普將擊敗希拉蕊．柯林頓的分析家之一。他也預測二○二○年拜登將擊敗川普。

另外，俄羅斯總統普亭五日在俄國遠東地區海參崴召開的東方經濟論壇說，他「建議」美國選民支持賀錦麗，「我們也將支持她」，「她笑容頗具感染力，這顯示她的一切都很好」。普亭還說，他準備與烏克蘭和談，「我們從未拒絕」。

ＣＮＮ和福斯新聞五日分析，普亭這番話的用意不過是在攪動美國國內政治；美國國防情報局前情報官、「普亭的劇本」作者柯富勒認為，從傳統意義上來說，俄國人並不真正支持誰。就偏好來說，普亭及其政權更偏好賀錦麗當未來的美國總統，普亭相信他能輕易操縱她。