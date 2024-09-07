川普喊砍聯邦支出 找馬斯克執刀

美國前總統川普五日在紐約經濟俱樂部說，當選將設立旨在削減聯邦支出的政府效率委員會，並可能由美國科技富豪馬斯克領導。他也矢言以減稅鼓勵美國製造和成立主權基金。川普與副總統賀錦麗十日將首度同台辯論，經濟議題會是一大戰場。

川普還說，該委員會將著手檢視聯邦政府從上到下的財務及績效，並提出重大改革建議。

川普八月接受馬斯克專訪時，馬斯克就建議成立聚焦政府開支的委員會，擘畫因應通膨的策略。馬斯克並毛遂自薦表明願加入研究如何提升政府效率，川普也予以歡迎。

川普五日表示，馬斯克已答應若時間允許，願領導該委員會。馬斯克則在社群媒體Ｘ推文寫道，期待為美國服務，而且不需頭銜和報酬。

川普並未詳述該委員會的架構和預算來源，只提到它將研擬行動計畫，在六個月內徹底消除聯邦機構存在的詐欺和不當支付，以「省下數兆美元」。

據美國財政部資料數據，聯邦政府雇員達數百萬人，每年支出約六兆美元。

但路透及華爾街日報報導說，馬斯克旗下的特斯拉和太空探索科技公司等，受多個政府機構監管。若馬斯克加入該委員會，可能產生利益衝突。美國國家廣播公司（ＮＢＣ）則分析，川普五日的說法，與其長期主張簡化聯邦機構與規模的立場一致。

另外，川普五日又提美國製造，聲稱可替在美國生產美製產品的公司，將它們的企業稅，從現行的百分之廿一降至百分之十五。他明言說，「我的訊息很簡單，在美國製造你的產品，而且只在美國製造」。反觀賀錦麗支持將企業稅調高至百分之廿八。

川普還提出設立主權財富基金，以用於美國投資高速公路、機場、醫療保健及食品生產等國家事業。他也主張撤銷拜登政府推動綠能發展的降低通膨法中，尚未動用的資金。

川普也說，「川普政府」將更擁抱加密貨幣，對進口商品徵收高額關稅，以提振美國製造業。為了讓美國人民買得起房，他將禁止非法移民獲抵押貸款，並開放部分聯邦土地興建住房。

此外，川普五日在拉斯維加斯的共和黨猶太人聯盟對一千多位捐款人發表遠距演說時說，若他當選，美國大學將會而且必須終結反猶宣傳，否則就會喪失認證和聯邦支持。