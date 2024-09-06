美國各地抗議以色列行動頻傳 川普：美大學應終結反猶宣傳

美國共和黨總統候選人川普今天告訴猶太捐款人，如果他能重返白宮執政，美國大學會因為他所謂的「反猶宣傳」而失去認證和聯邦支持。

路透社報導，川普（Donald Trump）對逾千名在拉斯維加斯的共和黨猶太人聯盟（Republican JewishCoalition）捐款人發表遠距演講時說：「大學將會且必須終結反猶宣傳，否則就會喪失認證和聯邦支持。」

今年春天，美國各地大學生反對以色列進攻加薩走廊（Gaza Strip），並要求校方停止與支持以色列的企業有商業往來，一連串抗議行動擾亂了校園。

共和黨人曾稱，這些抗議顯示有些民主黨人是支持混亂的反猶主義者；示威團體則說，當局不公平地將他們對以色列政策的批評貼上反猶標籤。

自稱代表約69所頂尖大學的美國大學協會（Association of American Universities）尚未置評。

美國聯邦政府並不直接認證大學，但可監督給予大學認證的組織，多數為私人機構。

川普還在演說中表示，他將禁止重新安置來自加薩走廊等「恐怖主義猖獗」地區的難民，並逮捕搞破壞的「親（巴勒斯坦伊斯蘭主義組織）哈瑪斯（Hamas）暴徒」，顯然意指示威大學生。

川普和現任總統拜登（Joe Biden）執政期間，獲准以難民身分入境美國的巴勒斯坦人數差不多。根據美國國務院數據，從2017到2020財政年度，美國共接納114名巴勒斯坦難民；從2021財年到今年7月31日則接納了124人。

川普為第2次總統任期勾勒些許具體中東政策的同時，也聲稱萬一民主黨總統候選人賀錦麗（KamalaHarris）當選，對以色列將是災難。

他說：「如果她當上總統，你們會被捨棄。而且我想你們會需要向你們的人解釋這種情況…如果她當上總統，你們就沒有以色列了。」但他沒有提出證據支持這項說法。

副總統賀錦麗競選陣營發言人芬克斯坦（MorganFinkelstein）強調，賀錦麗畢生支持以色列，也反對反猶主義。

賀錦麗堅守拜登力挺以色列的立場，也拒絕部分民主黨人的呼聲，他們希望華府基於巴勒斯坦人在加薩走廊死傷慘重，重新考慮是否繼續運送武器給以色列。

不過她也呼籲加薩走廊停火，並稱當地局勢「具毀滅性」。