快訊

糗！海軍錦江級軍艦左營外海碰砂壩擱淺 脫困駛回軍港

4大學爆缺額假帳醜聞 誠信都踐踏教育還剩什麼？

這麼local！「台灣連鎖小吃」登南韓旅遊書 內行人認證：輾壓日韓

美國務卿布林肯卸任後無意續任公職 盼多陪孩子

中央社／ 華盛頓5日專電

美國兩個月後就要舉行總統大選，川普賀錦麗民調不相上下。不過，即使賀錦麗最後勝出，近4年來疲於奔命的國務卿布林肯也無意再為政府效命。他今天表示，期待能花更多時間陪陪小孩。

人在海地的布林肯（Antony Blinken）於記者會上被問到，如果賀錦麗（Kamala Harris）政府徵詢，是否會同意繼續在政府任職。他說，「至於我自己的未來，我現在只關注本屆政府剩餘的任期以及1月（交接）」。

「我可以告訴各位，從上週與我的小孩一起度過的假期來看，我會非常高興能有更多時間與他們相處。」

美國高階外交官常常任期屆滿就走人，部分原因是這工作非常操勞。布林肯雖然是外交老手，但他有兩個未滿10歲的孩子，卻有一半的時間在出差，穿梭於各個時區之間。

布林肯哥倫比亞大學法學院畢業，曾在多屆民主黨政府中擔任政策幕僚，其中與拜登的合作最為密切。

拜登還是參議員時，布林肯就跟在他身邊，一待就是6年。數年後拜登成為副總統，也把布林肯帶入國安決策圈，協助美國因應埃及、伊拉克、敘利亞與利比亞等各種局面，處理中東的動盪。

布林肯出身外交世家，叔叔曾任美國駐比利時大使，爸爸出任駐匈牙利大使，繼父來頭也不小，是美國前總統約翰‧甘迺迪（John F. Kennedy）的顧問。

他在紐約與巴黎長大，說一口流利法語，愛彈吉他。今年5月出訪烏克蘭時不忘上台秀一把，加碼獻唱加拿大傳奇歌手尼爾楊（Neil Young）的1989年歌曲「在自由世界搖滾」（Rockin' in the Free World）

在1993年進入國務院負責歐洲政策部門任職前，布林肯一度想當記者或電影製作人。

自2021年1月擔任美國第一外交官以來，布林肯如跳火圈，從中國偵察氣球進入美國領空、俄羅斯侵略烏克蘭，以及讓拜登政府焦頭爛額的加薩戰爭，一件件棘手議題考驗他出了名地沉得住氣的脾氣。

他曾經在5天內跑了11個地方。出訪沙烏地阿拉伯時，因為沙國王儲習慣在夜間活動，總愛讓賓客等了又等，布林肯為見上王儲一面，徹夜守著電話，直到黎明才突然接獲邀約到農場宅邸會見王儲。

自己的體力不斷消耗、與家人相處的時間一再壓縮不打緊，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）開戰後，不滿美國對以色列「太軟」的抗議民眾到他家附近紮營，打算長期對美國政府施壓。有報導指出，布林肯小孩搭乘的座車，也遭示威人士潑灑假血。

這或許是布林肯在今天的記者會上，難得提起自己的孩子，及公開表達不戀棧公職的原因之一。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）指出，這雖然是布林肯第一次提到選後動向，但他不願繼續擔任公職的想法，其實不令人意外。這也代表賀錦麗如果當家，可能會有自己的外交人馬，未必會用前朝幕僚。

華爾街日報（Wall Street Journal）及政治新聞媒體Politico報導，歐洲通高登（Phil Gordon），也就是現任副總統國安顧問，將是白宮國家安全顧問的重要人選。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

加薩停火談判卡關 哈瑪斯籲美對以色列施壓

助海地打擊黑幫 美呼籲延續聯合國維安任務授權

影╱神預測9屆總統大選的美專家再斷言：賀錦麗將擊敗川普 入主白宮

拜登提協防台灣 葛來儀：賀錦麗可能回歸戰略模糊

相關新聞

影╱神預測9屆總統大選的美專家再斷言：賀錦麗將擊敗川普 入主白宮

曾在過去10屆美國總統大選中精準料中9屆的美國歷史學家利奇曼（Allan Lichtman），5日公布最新預測結果，副總...

美國務卿布林肯卸任後無意續任公職 盼多陪孩子

美國兩個月後就要舉行總統大選，川普及賀錦麗民調不相上下。不過，即使賀錦麗最後勝出，近4年來疲於奔命的國務卿布林肯也無意再...

川普推政府效率委員會 若當選交馬斯克領軍

共和黨總統候選人川普5日在紐約經濟俱樂部表示，當選後將成立以削減聯邦支出的政府效率委員會，且可能由億萬富豪、社群平台X老...

【專家之眼】「川鬥賀爭」：大選辯論對華政策應非重點

9月10日美國總統選舉兩位候選人川普、賀錦麗，即將展開第一次公開辯論。兩位候選人勢必要端出政策牛肉，無論誰當選，將來這些...

賀錦麗出招！對富人溫和加稅 再搭配其他減稅措施

美國民主黨總統提名人賀錦麗4日提出一個較為溫和的資本利得稅調升政策，增幅小於現任總統拜登今年稍早在預算案中提出的幅度，這...

美制裁俄國官媒總編輯等10人 指控干涉美國大選

英國天空新聞報導，拜登政府4日制裁俄羅斯國營媒體今日俄羅斯（RT）總編輯和其餘九人，稱他們試圖干預11月美國總統大選。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。