【專家之眼】「川鬥賀爭」：大選辯論對華政策應非重點

9月10日美國總統選舉兩位候選人川普、賀錦麗，即將展開第一次公開辯論。兩位候選人勢必要端出政策牛肉，無論誰當選，將來這些政策的推動，除了影響美國之外，也將影響全世界。這是美國總統所以被稱為「全世界最有權力的領導人」的緣故。

賀錦麗在拜登身邊近4年，甚少被人認知到是參與那些重大政策的角色。因此，在拜登退出大選，賀錦麗代表民主黨參選，大家才開始探索賀的具體政策主張是什麼？即使賀在8月下旬民主黨全國代表大會的接受提名演說，被認為表現不錯，但其演說所透露出的公共政策，一般評價仍不夠具體。

以對華政策為例，賀只提出美國在AI及外太空的領域，一定會贏過中國；反而與中國的戰略競爭，究竟她的立場是什麼，並沒有具體說明。由於美國總統有沒有能力處理中美關係，影響美國及全球甚鉅。川普深知此點，因此每次在談及兩岸關係時，常常「語不驚人死不休」，例如要台灣交「保護費」，引發甚多爭議。所以，在公開辯論上，川普會不會挑戰賀的對華政策及處理美中關係，值得注意。

截至目前為止，賀為了補足她自己在政策上，被人標籖化說她的政策很空洞，在接受提名後，賀接受CNN的專訪，內容集中在經濟及社會福利政策上。美國社會現所面臨的經濟問題是高成本、通貨膨脹及稅率等問題。所以賀主張對中小企業及一般中下階層家庭減稅；尤其對於初創業者，除了給予貸款（美國銀行對初創企業貸款十分嚴格），也相對的給予銀行更多融資；由於初創中小企業大都是拉丁美洲族群及少數民族族裔，符合賀的有色人種的出身，可以爭取更多選票。

其他如購屋頭期款、租金、初生嬰兒減稅，都算是賀的政策牛肉；當然，賀在經濟上仍強調其一貫的主張對付哄抬物價的法律限制、企業最初三年所得利潤的減稅，服務業的小費不予課稅等，基本上仍然是拜登主張的「機會經濟」（opportunity economy)的延續，但賀的主張更注意中產階級及中下階層的生活，因此被認為是「民粹主義經濟」（populist economy) ；這被認為是「極左派」（far-left)的做法，比較不是正統自由主義的路線。川普陣營逮住機會，大加撻伐，甚至於有人放話說：這就對了，就是這樣把他們定格，最後撂倒他們。

川普及其幕僚所以見獵心喜，是因為川普等人的政治立場，被認為是極右的保守派，特徵是種族主義、反對非法移民，雖然也主張對民眾減稅，但反對向超富徵稅，對婦女的傳統歧視（墮胎非法）等等；但美國的一些選舉觀察家已經指出，可能最後促成選舉投票行為的主要因素，會是兩個政黨給選民的印象，此即是「極端左派vs.極端右派」下的選擇。

當然，大選觀察家也注意到這次選舉一個現象，就是比一比民主和共和兩黨，誰比較愛國，或誰更強調「愛國主義」（patriotism）。最近川普在埋葬美國傷亡軍人的阿靈頓公墓，向阿富汗撤出時死亡軍人家屬成立的「金星家庭」（Gold Star military families )致敬合照，由於違反美國法律規定不得在墓園附近進行政治活動，引發爭議。賀錦麗及民主黨人立即加以抨擊，指控川普利用了陣亡軍人爭取選票，不尊重軍人，是「政治噱頭」，其實這就和愛國主義有關。

隨即川普為此辯護在他任內最後18個月，沒有任何一個美國軍人陣亡，這也引起美國國防部正式澄清，川普所言並非實情。這個事件的意涵是，真正愛國的總統，是愛護美國軍人生命的，美國軍人就代表著愛國主義。民主黨傳統上比較不強調這一塊，但因為川普競選的中心主張是「讓美國再強大」，賀錦麗在接受提名演說中也強調，要「讓美國在世界上擁有致命的強大戰力」。因此，雙方在大選辯論時，應該會極力強調自己才會是最愛美國，最珍惜美國軍人的總統。

川普的幕僚建議川普不要對賀做人身攻擊，但侮辱性的言詞本來就是川普的特色，因此大選辯論時恐怕川普還是會口出惡言，是否會接受幕僚建議，集中在川普陣營認為是賀錦麗弱點的經濟及移民政策，屆時答案就會揭曉。

但由於川賀現在都在搞愛國主義，雙方都很注意美國的強大，似乎不可避免在辯論時，還是會談到美國在全球秩序中扮演的角色；這也就不可避免的可能談到美中競爭，兩岸關係應該也是其中的一個可能的火花。不少人認為川賀為了避免對選票產生影響，美中關係、兩岸問題應該不會是辯論的重點，這個觀點也許是對的，但會不會意外成為爭辯的火花，筆者認為可能性還是有的。