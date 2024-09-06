普亭稱支持賀錦麗當總統 白宮籲停止干預美國選舉

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

俄羅斯總統普亭宣稱他支持美國民主黨總統候選人賀錦麗，而非曾表態欽佩他的共和黨候選人川普。對此白宮呼籲普亭「停止干預」美國選舉。

法新社報導，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天告訴記者：「只有美國人民才該決定誰是下任美國總統，如果普亭（Vladimir Putin）先生能停止討論我國選舉並停止干預，我們會非常感激。」

普亭5日表示，儘管他是美國前總統川普（Donald Trump）的擁護者，他在11月總統大選支持現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

在民主黨籍現任總統拜登（Joe Biden）宣布退出11月總統大選前，普亭曾說，他喜歡拜登更勝川普，因為拜登是比較容易預測的「老派」政治人物。

川普 美國大選 賀錦麗

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