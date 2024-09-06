賀錦麗出招！對富人溫和加稅 再搭配其他減稅措施

美國民主黨總統提名人賀錦麗4日提出一個較為溫和的資本利得稅調升政策，增幅小於現任總統拜登今年稍早在預算案中提出的幅度，這是賀錦麗與拜登在政策上最大的分歧之一。

賀錦麗提議，將對收入至少為100萬美元的國民徵收28%的資本利得稅，但低於拜登提議的39.6%最高稅率。

賀錦麗表示：「在確保富人和大公司支付他們應該繳的份額的同時，我們將對資本利得徵稅，該稅率能獎勵對美國創新者、創辦人和小型企業的投資」。

她在新罕布夏州北漢普頓發表競選演說時，宣布這項對商業有利的資本利得稅提案。她還公布了其他減稅措施，旨在促進小型企業成長。

美國當前的資本利得稅稅率為23.8%，包括20%的統一稅率以及3.8%的投資收入稅。

賀錦麗的競選活動與拜登相同，在租稅方面採取民粹主義作法，抨擊共和黨提名人川普支持有利於美國最富裕群體及企業的減稅政策。

拜登3月公布預算案時，他主張收入超過100萬美元的富裕家庭應該像高薪勞工一樣，繳納39.6%的所得邊際稅率。

但熟悉賀錦麗提案的消息人士表示，賀錦麗認為較低的資本利得稅，將為小企業的投資與資金獲取提供更大的激勵，在這一議題上提供更溫和的民主黨做法。

紐約時報上周報導，來自華爾街、矽谷等處的重要金主，敦促賀錦麗重新考慮拜登預算案中針對富人的加稅政策，據報導，一個支持賀錦麗的100名創業投資家團體對成員發起民意調查，結果顯示大部分成員認為，「對未實現收益的資本利得徵稅將扼殺創新」。

不過，賀錦麗的資本利得稅稅率提案並未脫離拜登預算案中更具爭議的部分，涉及所謂的未實現資本利得；拜登提議對資產價值至少1億美元的國人徵收新的25%投資利得稅，即使資產處於尚未出售的狀態。

根據CNN最近民調，美國六大搖擺州中，賀錦麗目前在威斯康辛州及密西根州明顯領先，川普則顯然在亞利桑那州占上風，其餘搖擺州倒沒有明顯領先者。

此外，俄羅斯總統普亭5日在海參崴舉行的東方經濟論壇上表示，儘管自己是川普的擁護者，他在今年的總統大選支持賀錦麗，「她（賀錦麗）的笑容頗具感染力，顯示她的一切都很好」。

高盛4日發表分析報告指出，若川普及共和黨大獲全勝，隨之而來的財政刺激仍彌補不了提高關稅及收緊移民政策對經濟成長所帶來的衝擊，導致GDP成長率受損，並持續到2025年下半年後才會改善。

若賀錦麗及民主黨全勝，新的政府支出以及中等收入家庭獲得更多免稅額，將會抵消投資減少所帶來的衝擊，使2025至2026年的GDP成長率略有增加。