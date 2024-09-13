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辯論讓美國人變心了嗎？賀錦麗加速超車甩不掉川普 一圖看最新美選民調

聯合新聞網／ 綜合報導
美國大選支持者示意圖。 法新社
美國大選支持者示意圖。 法新社

美國總統大選高潮迭起！從拜登宣布退選並支持賀錦麗出戰後，民主黨選情起死回生。歷經美東時間10日雙方首場電視辯論正面交鋒後，民調變化陸續出爐，辯論表現與投票傾向落差大，賀錦麗占上風卻未劇烈改變局勢，選民的心似乎只有小小動搖？

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紐約時報8日公布民調 辯論前川普逆轉領先

紐約時報/謝納學院（New YorkTimes/Siena College）民調顯示，48%的人會投給川普，47%會投賀錦麗。川普領先對手賀錦麗1個百分點，這是近一個月來首度反轉，也是美媒中少有的領先，可見川普的支持度非常穩固。

CNN 10日辯論表現民調大翻盤

根據美國有線電視新聞網（CNN）委託獨立民調機構SSRS進行的即時民調，辯論前的同一批受訪選民中，50%預測賀錦麗會贏，50%則預測是川普。辯論結束後，高達63%受訪選民認為賀錦麗贏了，僅37%的人認為川普勝出。

紐約郵報11日公布民調 川普辯論慘輸選民未跑

紐約郵報引述Leger民調報導，將近5成受訪民眾認為賀錦麗辯論表現勝過川普，另外有29%認為川普勝出；而目前賀錦麗在可能選民間取得50%支持度，川普則為47%。

路透社13日公布民調 差距擴大1個百分點

最新路透社/益普索（Reuters/Ipsos）13日截止、為期兩天的民調顯示，賀錦麗在辯論過後以47%比42%領先川普，在登記選民中支持率領先5個百分點。這與辯論之前，路透公布的民調賀錦麗45%比川普41%相較，差距微幅拉大1個百分點 。

辯論表現與投票傾向落差大 雙方依舊激烈拉鋸

根據CNN/SSRS民調指出，高達82%的觀眾表示，辯論會並沒影響他們的投票對象；只有4%觀眾的看法改變了；另外14%的觀眾則表示，會重新考慮但尚未改變主意。

綜合目前多家美媒民調數據，雙方幾乎在5個百分點內競爭，選情仍處於膠著狀態，尚未出現因辯論產生劇烈變化，有待觀察接下來更多數據出爐。

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川普 民調 美國大選 賀錦麗 辯論

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