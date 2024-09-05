備戰大選辯論！賀錦麗「匹茲堡特訓」5天 邀紙牌屋顧問助陣

美國副總統賀錦麗和前總統川普將於本月10日在費城進行總統大選辯論，賀錦麗預定今天前往關鍵搖擺州賓夕法尼亞州第二大城匹茲堡，據報她將在當地停留5天，為辯論會備戰。

華盛頓郵報（The Washington Post）與美國有線電視新聞網（CNN）報導，賀錦麗（Kamala Harris）和共和黨對手川普（Donald Trump）10日在費城進行辯論前，她將赴匹茲堡與顧問制定戰略並磨練攻訐技巧。

這場辯論將為選戰進入白熱化階段拉開序幕，這也將是賀錦麗和川普兩人首次正式會面。他們之前唯一一次共處一室，是川普擔任總統期間在眾議院發表國情咨文演說；而賀錦麗宣誓就任副總統時，川普並未出席就職典禮。

賀錦麗在匹茲堡聚集眾人商討戰術，與總統拜登（Joe Biden）先前在馬里蘭州大衛營（Camp David）為6月27日與川普辯論特訓一週的作法很相似，然而拜登在辯論會上的災難性表現終結了他的爭取連任之路。

賀錦麗請到美國影集「紙牌屋」（House of Cards）顧問鄧恩（Karen Dunn）及高級政策顧問科索格盧（Rohini Kosoglu）協助她為辯論備戰。鄧恩於2012年、2016年分別主導前總統歐巴馬（Barack Obama）和前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）的總統大選辯論準備工作。

現年78歲的川普則指出，與之前和拜登辯論無異，他正透過在選舉造勢集會發表演說，以及和親近幕僚討論政策等方式為辯論做準備。

川普今天將以遠距方式在拉斯維加斯的共和黨猶太人聯盟（Republican Jewish Coalition）集會上演講，並親自出席紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）發表演說。