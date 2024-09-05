曾因反川普成共和黨眼中釘 錢尼之女支持賀錦麗

美國共和黨籍前聯邦眾議員麗茲‧錢尼今天公開表態支持民主黨候選人賀錦麗角逐總統大位。出身保守派世家的麗茲‧錢尼過去曾因反川普，而成為共和黨眼中釘。

綜合法新社與美聯社報導，麗茲‧錢尼（LizCheney）今天在杜克大學（Duke University）舉行的一場活動中說：「作為保守派、一個深信並關心憲法的人，我經過深思熟慮後，考量到川普（對國家）構成的危險性，我不但不會把票投給川普，還會投給賀錦麗（Kamala Harris）。」這段影片已發布到社群平台X上。

麗茲‧錢尼是美國前副總統錢尼（Dick Cheney）的女兒，可說是共和黨內最高調的川普批評者之一。她和其他共和黨人群起支持賀錦麗，包括1月6日與她一起參與國會山莊暴動事件調查委員會的成員暨前眾議員金辛格（Adam Kinzinger）和里格曼（DenverRiggleman）。

此外，上週有超過200名曾任布希政府幕僚，或2008年共和黨總統候選人馬侃（John McCain）及2012年共和黨總統候選人羅姆尼（Mitt Romney）的競選團隊成員都表態支持賀錦麗。

馬侃的兒子吉米‧馬侃（Jimmy McCain）本週也表示，他已登記為民主黨員，並將投票支持現任副總統賀錦麗擔任總統，這對於在搖擺州的民主黨候選人來說是相當寶貴的支持。

吉米‧馬侃表示，自川普2016年成為共和黨代表後，他便退出共和黨，成為無黨派人士。他最近剛結束為期9個月的海外任務，在此期間，他決定將黨籍轉為民主黨，並公開宣布此決定。

他還說，看到川普的競選團隊造訪阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）後，他更加堅定這項決定，而賀錦麗則批評川普造訪阿靈頓國家公墓是「政治作秀」、「不尊重神聖的土地」。