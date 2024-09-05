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美國喬治亞州校園喋血！賀錦麗籲槍管、川普稱凶嫌瘋狂

中央社／ 新罕布什爾州朴茨茅斯4日綜合外電報導
美喬治亞州校園發生槍擊案，哀悼者在燭光守夜活動中為遇難的學生和老師祈禱。美聯社
美喬治亞州校園發生槍擊案，哀悼者在燭光守夜活動中為遇難的學生和老師祈禱。美聯社

美國喬治亞州今天發生校園槍擊案，造成4死9傷。民主黨總統候選人賀錦麗懇請國人終止美國深受其害的「槍枝暴力氾濫」。共和黨對手川普稱凶嫌病態、瘋狂。

法新社報導，副總統賀錦麗（Kamala Harris）在新罕布什爾州一場造勢大會中作上述表示；她也重申對禁止攻擊性武器的呼籲，並支持進一步收緊美國槍枝安全法。有關禁止攻擊性武器的立場，遭到共和黨人的廣泛反對。

賀錦麗談到喬治亞州阿巴拉契中學（Apalachee HighSchool）槍擊案時說：「在發生這麼多毫無道理的悲劇後，又發生這起無由來的慘案。」美國今年來已發生數以百計的重大槍擊案，喬治亞州校園這最新一件，再次衝擊美國社會。

她又說：「在我們國家，在美國，父母每天送子女上學時，都擔心孩子是否能平安回家，這就令人憤慨。」

賀錦麗與共和黨對手川普（Donald Trump）正展開激烈選戰。她在今天造勢會中闡述經濟計畫政見之前，跟現場民眾說：「事情不必要這樣。我們必須一勞永逸地終結美國的槍枝暴力氾濫。」

前總統川普在「真實社群」（Truth Social）平台發文說：「我們對受喬州溫德市悲劇事件影響的受害者與親人深感同情。這些受到疼愛的小孩年紀還這麼小，就被病態、瘋狂的凶手從我們身邊奪走。」

川普 美國大選 賀錦麗

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