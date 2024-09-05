美控俄羅斯收買網紅介選 祭出制裁等措施反制

美國今天指控俄羅斯操作資訊戰，投入近1000萬美元，透過網紅散播訊息，意圖影響美國大選。美國為反制外國勢力介選，祭出起訴涉案個人、制裁、限制媒體簽證、提供高額檢舉獎金等措施。

美國司法部今天起訴俄羅斯官方媒體「今日俄羅斯」（Russia Today，RT）旗下2名俄籍員工：卡拉什尼科夫（Kostiantyn Kalashnikov）與阿法納西耶娃（Elena Afanasyeva），指控其違反外國代理人登記法，涉嫌洗錢。兩人目前在逃。

根據美國司法部新聞稿，副部長摩納可（LisaMonaco）說，「今日俄羅斯」及其員工，包括2名被起訴者，利用近1000萬美元（約新台幣3億2108萬元）收買網紅，在社群媒體散佈有利俄羅斯的訊息及虛假資訊。

新聞稿指出，田納西州一家網路內容創作公司自去年11月至今年8月，從RT獲得970萬美元的資金，產出近2000則影片，內容與移民、通貨膨脹及其他與國內和外交政策相關的話題。雖然觀點不盡相同，但目標都是加劇美國的分歧。

美國司法部今天也宣布，正查封32個由俄羅斯政府主導、用來散播惡意訊息的網域，其目的在於宣傳親俄的政治立場、削弱對烏克蘭的支持，以及影響美國選舉。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）說，根據一份克里姆林宮的文件，這樣做的目的是為確保讓俄羅斯偏好的總統候選人贏得美國的總統大選。

美國媒體報導，儘管司法部在起訴書隱去政黨和候選人的名稱，但可以清楚地瞭解，俄羅斯試圖支持的是共和黨的總統候選人川普（Donad Trump）。

美國財政部今天宣布，將10名個人及2個實體列入外國資產管制辦公室（OFAC）制裁名單，包括「今日俄羅斯」總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）及3名副總編輯，將凍結其在美國境內或由美國人擁有或控制的財產及權益。

美國國務院宣佈，將對今日俄羅斯國際新聞社（Rossiya Segodnya）及旗下5家媒體，包括俄羅斯新聞社（Ria-Novosti）、今日俄羅斯、今日俄羅斯電視台母公司TV-Novosti、Ruptly、俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）祭出限制簽證措施。

國務院也宣布，將提供高達1000萬美元的獎金，鼓勵檢舉外國介選的訊息。

美國上個月也揭露，伊朗透過駭客行徑，意圖取得川普陣營的內部通訊及川普副手范斯（J.D. Vance）的檔案，意圖影響總統選舉。

白宮國家安全溝通顧問柯比（John Kirby）在記者會指出，伊朗、俄羅斯干預美國選舉都是不可容許的，今天美國政府的行動說明，美國有能力監視這些威脅，將追究介選者的責任，阻止這種行為，努力保護民主與選舉制度。