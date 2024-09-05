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俄官媒RT涉操弄美大選 美政府起訴制裁旗下員工

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國政府今天起訴俄國官方資助媒體「今日俄羅斯」（Russia Today,RT）旗下2名員工，制裁其正副總編輯，並指控他們試圖影響2024年美國總統大選。

法新社報導，美國司法部長賈蘭德（MerrickGarland）宣布已查封32個意圖影響美國大選的域名，並稱「我們不能容忍獨裁政權利用我國民主政府制度的企圖」。

據報導，美國財政部制裁了10名個人及2個實體，包括RT總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）及副總編輯布羅德斯卡婭（Elizaveta Brodskaia）。

賈蘭德指出，有2名RT俄羅斯員工已在紐約被起訴，罪名是洗錢及違反「外國代理人登記法」（Foreign Agents Registration Act）。

據悉，這2名RT員工分別是31歲的卡拉希尼科夫（Kostiantyn Kalashnikov）及27歲的阿法納西耶娃（Elena Afanasyev）。

川普 美國大選 賀錦麗

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