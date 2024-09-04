高盛：若民主黨總統國會雙贏 對美國經濟幫助最大

據華爾街知名投資銀行高盛（Goldman Sachs）公布的報告，11月美國大選若由民主黨提名的賀錦麗入主白宮，並由民主黨贏得國會多數，會為未來2年美國經濟成長帶來最大助力。

路透社報導，高盛今天晚間發布的報告指出，若是共和黨於美國總統和國會選舉大獲全勝，甚或是共和黨提名的川普（Donald Trump）重返白宮、但共和黨未能主導國會，則明年美國經濟產出將受打擊，最主要歸咎於關稅恐提高及移民政策緊縮。

高盛的報告還說，若由民主黨主政，美國新增就業人口也很可能優於共和黨執政下的情況。

賀錦麗（Kamala Harris）和川普目前競爭態勢難分軒輊，賀錦麗在全國和若干搖擺州的民調僅以些微差距領先。

高盛寫道：「我們估算，若川普大獲全勝或領導分立政府，隨之而來的財政刺激仍彌補不了關稅和移民政策收緊對經濟成長帶來的衝擊，導致（美國）國內生產毛額（GDP）成長率受損程度至明年下半年達到高峰0.5個百分點，2026年才會減弱。」

「若是民主黨大獲全勝，新的政府支出和中等收入家庭獲得更多免稅額，會稍微勝過企業稅提高導致投資減少帶來的衝擊，並使得2025至2026年（美國）GDP成長率平均略微增加。」

高盛另估計，若是賀錦麗主政，美國平均每月新增就業人口將比川普領導分立政府執政下多1萬名，並比共和黨大獲全勝之下多3萬名。

高盛的報告指出，若川普勝選很可能導致美國自中國、墨西哥與歐洲聯盟（EU）進口的汽車關稅提高，進而造成核心通貨膨脹升溫。