CNN美國總統選舉6關鍵戰場州新民調曝光 賀錦麗贏2州、川普贏1州

2024年美國總統大選進入衝刺階段，根據SSRS在各州執行的新CNN民調，前總統川普與現任副總統賀錦麗在6個關鍵戰場州各擅勝場。

根據CNN發布的數字，賀錦麗目前在威斯康辛州和密西根州的可能投票選民間領先川普，川普則在亞利桑那州有優勢。威斯康辛州的可能投票選民對賀錦麗的支持度達到50%，川普則為44%。在密西根州，賀錦麗支持度為48%，川普則為43%。川普在亞利桑那州以49%對上賀錦麗的44%。

而在喬治亞州、內華達州以及選舉人票最多的賓州，兩人在可能投票的選民幾乎平分秋色。喬治亞州和內華達州均為48%支持賀錦麗，47%支持川普。兩人在賓州的支持度以47%打平。

戰場州有平均15%的可能投票選民表示，他們還沒有確認投票意向，表明隨著競選的關注度上升跟競選活動，規模可觀的一部分選民可能會改變他們對選戰的看法。

這項民意調查在8月民主黨全國代表大會後執行。民調結果還表明，在選舉人團的形勢中，賓州和喬治亞州是川普與賀錦麗通往白宮之路的核心。

根據CNN估算，如果賀錦麗拿下這六州以外拜登總統上屆選舉贏得的其他州，再贏得她民調領先的威斯康辛州和密西根州，並在賓州勝出，加上其他任何地方的一張選舉人票，就能讓她贏得總統寶座。

川普2020年贏得北卡州，而北卡州又被視為今年選戰的戰場州。如果川普拿下北卡州，並在喬治亞州和賓州都獲勝，無論威斯康辛州、密西根州或內華達州結果為何，他都能入主白宮。在這種情況下，即使是川普目前保持微弱優勢的亞利桑那州，也不是非贏不可。