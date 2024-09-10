2024美國大選最後決戰！一文回顧美國近10任總統 他們都曾創下這些紀錄

2024美國大選如火如荼開展，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨總統候選人川普（Donald Trump）邁入最後決戰階段，全球靜待11月投票結果之際，《聯合新聞網》也帶您回顧美國近10任總統及其主要政績。

目前美國政治光譜由民主黨、共和黨主導，近年總統大選皆呈現兩黨「驢象之爭」局面，盤點近10任總統當選人中，有6任來自共和黨、4任來自民主黨。

美國第46任總統喬•拜登（Joe Biden）。 圖／路透社

任期：2021.01.20–2025.01.20

黨籍：民主黨

就任年齡：78歲

美國史上最年長的總統。拜登角逐2024年美國總統期間，因與川普首次辯論表現不佳、年事已高，於7月21日宣布退出競選連任。2025年1月下任總統就職前，外界關注離任倒數的拜登是否會淪為無力的「跛腳鴨」總統。

拜登目前任內取消川普政府多項政策（重回巴黎協定、取消退出世界衛生組織等），以及撤軍阿富汗、施行寬鬆移民管制、援烏以台包裹法案、促成西方國家與俄羅斯大換囚等。

美國第45任總統唐納•川普（Donald Trump）。 圖／美聯社

任期：2017.01.20–2021.01.20

黨籍：共和黨

就任年齡：70歲

美國史上首位無擔任過公職或軍職的總統。2024年川普獲共和黨提名，再度角逐美國總統之位，於7月13日競選活動中遇刺。任內政策包含移民禁令、美墨邊境築牆、減稅法案等。

美國第44任總統巴拉克•歐巴馬（Barack Obama）。 圖／路透社

任期：2009.01.20–2017.01.20

黨籍：民主黨

就任年齡：47歲

美國史上首位擁有非裔血統的總統，2009年獲頒諾貝爾和平獎。歐巴馬任內將追捕蓋達組織首腦賓·拉登作為首要任務，並成功將其擊斃。

美國第43任總統喬治•沃克•布希（George W. Bush）。 圖／美聯社

任期：2001.01.20–2009.01.20

黨籍：共和黨

就任年齡：54歲

小布希任內遭遇911恐攻事件，發動一連串的全球反恐戰爭，包含2001年阿富汗戰爭（推翻神學士政權）、2003年伊拉克戰爭（推翻薩達姆政權）等。

美國第42任總統比爾•柯林頓（Bill Clinton）。 圖／美聯社

任期：1993.01.20–2001.01.20

黨籍：民主黨

就任年齡：46歲

於冷戰結束後上任，為美國首位二戰嬰兒潮世代總統。柯林頓任內成就之一是創造繁榮的美國經濟，儘管為美國史上第2位被彈劾的總統，結束任期時仍創下65％的高民意支持率。

美國第41任總統喬治•赫伯特•沃克•布希（George H. W. Bush）。 圖／美聯社

任期：1989.01.20–1993.01.20

黨籍：共和黨

就任年齡：64歲

老布希任內經歷1991年波斯灣戰爭，領導擊敗伊拉克，並隨著蘇聯解體，確立美國軍事力量和「世界警察」的國際地位，外交成就卓越。對內則面臨美國經濟衰退、失業率上升等問題，最終因經濟蕭條連任失敗。

美國第40任總統隆納•雷根（Ronald Reagan）。 圖／美聯社

任期：1981.01.20–1989.01.20

黨籍：共和黨

就任年齡：69歲

雷根從好萊塢演員轉戰白宮，曾為美國史上就任年紀最大的總統，直到該紀錄接連被川普與拜登打破。對內以「雷根經濟學」改革稅法、減少政府干涉，為美國帶來經濟繁榮；對外奉行「透過實力實現和平」，被視為讓蘇聯垮台的主要推手之一。

美國第39任總統吉米•卡特（Jimmy Carter）。 圖／美聯社

任期：1977.01.20–1981.01.20

黨籍：民主黨

就任年齡：52歲

卡特為現今美國最長壽總統，於2002年獲得諾貝爾和平獎。對內創立能源部、教育部，對外重視人權保障。任內曾遭遇伊朗人質危機、能源危機、與大陸建交並簽署「台灣關係法」等。

美國第38任總統傑拉德•福特（Gerald Ford）。 圖／美聯社

任期：1974.08.09–1977.01.20

黨籍：共和黨

就任年齡：61歲

福特在尼克森辭職後繼任總統，成為美國史上唯一未經選舉便接任副總統以及總統的人。

美國第37任總統理察•尼克森（Richard M. Nixon）。 圖／美聯社

任期：1969.01.20–1974.08.09

黨籍：共和黨

就任年齡：56歲

美國史上唯一在任期內辭職的總統。尼克森任內成功結束美國在越南的軍事行動，並改善與蘇聯和大陸的國際關係，在爆發「水門案」醜聞後下台。

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