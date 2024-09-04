美檢提新版起訴書 川普放棄出庭應訊、堅不認罪

根據今天提交的法院文件，美國前總統川普將對修正版起訴書中指控他意圖推翻2020年總統大選結果表示不認罪。

綜合法新社和路透社報導，川普在向美國華盛頓聯邦地區法院提交的文件中，放棄出庭應訊的權利，並指示律師團隊對這些指控均不認罪。

司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）上週提出修正版起訴書，指控共和黨總統候選人川普意圖扭轉他在2020年大選輸給民主黨人拜登的選舉結果。

針對川普的修訂版起訴書對川普提出的4項指控與去年初版相同，不同的是川普的角色，新版不再稱他是時任總統，而是聚焦他是一名尋求連任的政治候選人。檢方這麼做是因為聯邦最高法院今年7月1日裁定，卸任總統於在職期間的公務行為享有全面性豁免權，但私人行為可以成為起訴目標。

新版起訴書有36頁，少於先前版本的45頁，並將受到聯邦最高法院豁免裁決影響的資料一一刪除，但起訴書保留了同樣的核心，稱川普在2020年敗選仍「決心繼續執政」，並試圖顛覆選舉結果。

法官楚坎（Tanya Chutkan）已批准川普不親自出庭應訊的請求，也計劃將如期在9月5日舉行此案的進度討論會議。檢方和川普的律師屆時將出庭，以確定在聯邦最高法院做出豁免裁決後的下一步該怎麼走。

川普的律師團隊一直在尋求將審判延後到總統大選之後，川普將在11月5日的大選中與民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）對決。

川普被指控串謀欺騙美國、串謀阻礙官方程序等，他的支持者2021年1月6日衝進國會山莊，擾亂美國國會聯席會議。川普也被指控在競選時試圖剝奪美國選民的權利，謊稱自己贏得了2020年大選。

川普原定3月4日接受審判，但由於他的總統豁免權主張在法庭上遭遇困難，訴訟程序被凍結。

除了華府國會山莊案，他5月時已因豔星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）封口費案，遭紐約法院裁定偽造商業紀錄共34項罪名全數有罪。

此案原定9月18日量刑。然而，聯邦最高法院豁免裁定出爐後，川普律師團提出撤銷定罪的請求，量刑日期因而延後。

此外，川普也在喬治亞州面臨與推翻2020年大選有關的指控。