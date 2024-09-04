賀錦麗造勢預告再推經濟政策 協助美國小型企業

美國副總統賀錦麗競選陣營說，賀錦麗明天將推出計畫協助美國小型企業發展。這位民主黨總統候選人準備在與共和黨對手川普進行重要辯論前充實她的經濟政策。

法新社報導，賀錦麗（Kamala Harris）將在新罕布什爾州（New Hampshire）朴茨茅斯（Portsmouth）造勢演說中表示，她若在11月當選總統，將為小型企業提出減稅和刪減繁文縟節的措施。

賀錦麗接替總統拜登成為民主黨總統候選人後掀起一股熱潮，承諾推行「機會經濟」，但因沒有詳細說明具體方式而受到批評。

競選陣營人員表示，賀錦麗將「提議讓創辦小型企業的租稅減免大幅擴增為10倍，並設定在第一個任期內新增2500萬件小型企業申請的目標」。美國有線電視新聞網（CNN）報導提到，這個目標數量高於拜登政府的1900萬件。

這項計畫將把小型企業創業成本租稅減免從5000美元增加到5萬美元。

前總統川普明天則將在重要的搖擺州賓州哈立斯堡（Harrisburg）參與福斯新聞（Fox News）舉行的市民大會。

川普也特別在稅收問題上與賀錦麗較量，指控她學他取消服務人員小費課稅的政策，並承諾全面減稅。

與此同時，賀錦麗正推動提高企業和高收入家庭的稅率。

川普和賀錦麗預定於10日在賓州費城進行首場總統辯論。