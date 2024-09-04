川普有終結俄烏戰爭計畫 賣關子稱勝選才宣布

美國前總統川普今天指出，他具有「保證」終結烏克蘭致命戰爭的計畫，但只會在贏得11月美國總統大選後才會透露這些計畫。

法新社報導，現為共和黨總統候選人的川普目前與副總統、現為民主黨總統候選人的賀錦麗（KamalaHarris）選情不相上下。

川普在今天播出的弗里德曼（Lex Fridman）播客訪談中表示：「如果我贏了，成為總統當選人，我將達成協議，保證如此。這是一場原本就不該發生的戰爭。」

川普指出：「我有一個非常嚴密的計畫，可以終結俄烏戰爭，而且我對中國有某種想法，也許不是計畫，而是一種想法。」他還說：「但我不能告訴你這些計畫，因為如果我告訴你這些計畫，我將無法使用它們，這些計畫將會非常不成功。你知道，部分原因是驚喜，對吧？」

這番言論與今年稍早挺川國會議員的舉動相呼應，他們當時否決一項兩黨移民方案，據報是因為他們不希望拜登-賀錦麗政府搶走功勞，從2024年大選的最大問題之一中受益。

基輔與莫斯科2022年初陷入戰爭，當時俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，造成數以千計軍人和平民喪生，西方國家就莫斯科侵略行為對其施以經濟制裁。

川普因一再讚揚俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）而受到批評。在這次播客訪談中，他表示，烏克蘭危機可能演變為「第三次世界大戰」，且由於「美國沒有領導力」，全球一些熱點正鬧得沸沸揚揚。

賀錦麗批評川普對蒲亭公開讚揚，她8月在民主黨全國代表大會（DNC）表示，「我不會討好暴君和獨裁者」，作為總統，她將「堅定支持烏克蘭」。