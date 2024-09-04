賀錦麗攜手拜登造勢 表態反對日本收購美鋼

美國民主黨總統候選人賀錦麗在二日美國勞動節當天赴匹茲堡造勢，爭取工會支持；賀錦麗抨擊共和黨對手川普將為富人減稅並剝奪勞工福利，她承諾捍衛勞工的薪資和退休金，並表態反對日本製鐵收購美國鋼鐵公司。

賀錦麗說，「每一位長者都會帶著尊嚴退休，我們會持續強化製造領域，正如同拜登總統所說，鋼鐵業是美國重要的歷史性產業，維持強大的鋼鐵業對美國至關重要，我完全同意拜登總統說的，美國鋼鐵應該由美國人持有、讓美國人運營，我會一直支持美國鋼鐵工人」。

賀錦麗表態支持美國鋼鐵業不應由外國接手；她並未點名他國是誰，而拜登三月反對日本製鐵以一百四十九億美元收購美國鋼鐵公司，主張美國鋼鐵公司「必須依然是美國公司」；而美國鋼鐵公司表示，依然致力於達成與日本製鐵的交易，這符合該公司員工、股東、社區和消費者最佳利益。

這是賀錦麗首度針對這樁收購案表明立場，川普先前也反對這項收購案。賀錦麗顯然有意藉此擴大支持，拉攏反對收購案的美國聯合鋼鐵工會（USW）。賓州大城匹茲堡曾號稱「世界鋼都」，也是美國鋼鐵總部與USW總部所在地。而賓州是大選決勝州之一，工會成員等藍領票可能左右大選結果。

賀錦麗二日攜手自稱最挺工會的拜登總統來到匹茲堡造勢；在造勢開始前，賀錦麗團隊就透露賀錦麗將提到對美國鋼鐵收購案的立場。

賀錦麗發表談話時將美國中產階級的發展歸功於工會，稱工會捍衛了每周工作五天、帶薪病假等勞動福利，以及致力於勞動條件的安全，當工會強大，美國就會強大。拜登則說，建立美國的不是華爾街，是中產階級，而美國的中產階級奠基於工會。