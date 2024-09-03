民調：西語裔選民在醫療、氣候議題上支持賀錦麗

最新民調顯示，在西班牙語裔選民中，美國民主黨總統候選人賀錦麗已迎頭趕上競爭對手川普在經濟議題上的優勢；而賀錦麗在西語裔選民中的支持度領先川普13個百分點，則反映出此族群普遍支持她在醫療保健和氣候變遷方面的政策。

路透社報導，在醫療保健與氣候變遷議題方面，西語裔美國人對副總統賀錦麗（Kamala Harris）的支持度遠高於共和黨籍前總統川普（Donald Trump）。

賀錦麗在醫療議題上以46%領先川普的29%；在氣候變遷方面，賀錦麗與川普的支持率分別為46%及23%。若就全國選民來看，賀錦麗也在上述兩個議題占據優勢。

路透社/益普索（Ipsos）於8月21日至28日進行的民調顯示，11月5日總統大選之前，西語裔選民面臨的首要問題基本上與全國一致，其中經濟、移民、醫療和氣候等議題尤其重要。

雖然在經濟方針上，全國選民對川普的支持率較賀錦麗高（45%比36%），但西語裔選民對兩位候選人的評價相差無幾，兩人都得到39%的支持。

這顯示民主黨在經濟議題上有所進步。路透社/益普索5月份的民調顯示，在西語裔選民眼中，現任總統拜登（Joe Biden）在這方面落後川普4個百分點。

川普則在移民政策上擁有優勢。西語裔選民在這個議題上對他的支持率為42%，高於賀錦麗的37%。在全國選民中，這個比例則是46%比36%。

西語裔選民的組成多元化、人口成長迅速，且沒有固定政治立場，因此對賀錦麗與川普來說，他們都是一個值得爭取的目標。

這項全國性民調共收集4253名美國成年人的意見，其中包括3562名合格選民和412名西語裔合格選民。抽樣誤差幅度約為2個百分點，西語裔選民的誤差幅度約為4個百分點。