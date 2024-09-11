美國總統怎麼選？5大QA一次看懂選舉人團制度 致勝關鍵全靠「神秘數字」

2024年美國大選高潮迭起，經歷民主黨換將風波、共和黨總統候選人川普（Donald Trump）遇刺等事件，最終拜登（Joe Biden）宣布退選，改由賀錦麗（Kamala Harris）披掛上陣，形成賀川對決局面。雙方民調緊緊纏鬥，外界關注究竟誰能奪下白宮大位。

不過，你知道美國總統是怎麼選出來的嗎？《聯合新聞網》整理選舉人團制度以及5大關鍵問題，帶您全面了解美國的選舉制度。

有別於多數公民直選的總統制國家，美國總統大選採「選舉人團制度（Electoral College）」的間接選舉，先由美國各州選出該州選舉人，再由選舉人代表該州投票，以保障各州的自治性及權益。

美國的每個州都是1個選舉人團單位，各州選舉人數量反映該州人口規模（每10年進行1次人口普查），即各州在參眾兩院議員席次總數（參議院各州固定2席；眾議院按該州人口比例分配）。目前全美總共538張選舉人票（100位參議員+435位眾議員+首都華盛頓特區3張選舉人票），加利福尼亞州擁有54張選舉人票，人口數較少的州也有至少3張選票。

美國公民普選投票給支持的總統候選人後，各州會採用在該州勝出候選人所屬政黨的選舉人名單，選舉人團再依「贏者全拿（the winner-take-all）」原則，將該州所有選舉人票投給得票率最高的總統候選人，誰能取得超過270張選舉人票門檻，誰便是下任美國總統。

贏者全拿有例外？ 緬因州及內布拉斯加州採用「區域計票制（District system）」，根據該州眾議員選區得票數分配，票數最高的總統候選人獲得該區的選舉人票，而全州得票數最高者，可再拿下2張選舉人票。

1787年制憲會議代表們考量到美國幅員廣大、通訊與交通不便，難以由人民直接選出總統，再加上還需保障各州的自治性，便設計了選舉人團制度。

支持者怎麼看「選舉人團制度」？

．增加小州的選舉影響力，避免只有大州掌控政局。

．增加選舉舞弊的難度。

．美國人口眾多，選舉人團制度相對方便計票，又能確保各州的獨立性。

反對者怎麼看「選舉人團制度」？

．違背選舉的「多數決原則」，在贏者全拿制度下，選舉人不能代表該州的全部選民。

．違反「一人一票、每票平等」原則，各州選民的票值不等。

．強化兩黨制反而限制選民的選擇權，候選人通常只注意搖擺州選情，容易忽略其它州的權益。

一般而言，選舉人需宣誓保證將票投給在該州普選中獲勝的總統候選人，若選舉人投票與選民意向衝突，即為「失信選舉人」。各州為了約束選舉人，通常會設立相關規定，例如記名投票、選票無效等措施。2020年，美國聯邦最高法院判定，各州政府有權對違規投票的選舉人祭出懲處。

目前美國尚未發生因為選舉人違規投票而改變選舉結果的情況。

若所有候選人都未能獲得超過270張選舉人票，則由眾議院從得票數最多的前3名候選人中選出總統，這種情況歷史上僅在1824年大選中出現過。目前美國政治光譜由民主黨、共和黨主導，總統候選人未獲過半選票的機率較低。

在美國政治體制中，贏得公民普選並不代表當選總統，而是由「選舉人票數」決定成敗。美國歷史上曾有5次總統候選人在普選中贏得較多票數，但因選舉人票數落後而輸掉總統大選。

以2016年美國總統大選為例，川普以306張選舉人票贏過希拉蕊（Hillary Clinton）的232張選舉人票，成功入主白宮、當選為第45任總統，但在全民普選中，川普實際上輸給希拉蕊近300萬票。

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