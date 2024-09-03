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賀錦麗首度表態 反對美鋼賣給日本製鐵

中央社／ 匹茲堡2日綜合外電報導
勞工節當天，民主黨總統候選人賀錦麗與拜登總統2日在鋼鐵城匹茲堡，造勢競選，爭取藍領勞工選票。路透
勞工節當天，民主黨總統候選人賀錦麗與拜登總統2日在鋼鐵城匹茲堡，造勢競選，爭取藍領勞工選票。路透

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗今天在關鍵州賓夕法尼亞州造勢時，就日本製鐵欲收購美國鋼鐵大廠美國鋼鐵公司（U.S. Steel，簡稱美鋼）一案表達反對之意。

日本「朝日新聞」報導，賀錦麗（Kamala Harris）今天在賓州匹茲堡出席一場集會時表示，美國鋼鐵公司「應繼續由美國持有和經營」。這是賀錦麗首度針對這樁收購案表明立場。

賀錦麗反對美鋼賣給日本製鐵（Nippon Steel，簡稱日鐵）的立場與美國總統拜登一致，也與共和黨總統候選人川普相同。

報導指出，美國總統大選將於11月登場，賀錦麗有意藉此擴大支持，並向反對收購案的美國聯合鋼鐵工會（USW）示好。

賓州大城匹茲堡（Pittsburgh）除了以鋼鐵業聞名，也是美鋼總部與USW總部所在地。而賓州是美國總統大選的關鍵州之一，當地有許多鋼鐵業相關勞工，而工會成員的選票可能左右大選結果。

拜登 美國大選 賀錦麗 鋼鐵

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