搶藍領票！賀錦麗、拜登連袂造勢 挺鋼鐵業留美國

美國勞動節當天，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）赴匹茲堡造勢，爭取工會支持；賀錦麗抨擊共和黨對手川普將為富人減稅並剝奪勞工福利，她承諾捍衛勞工的薪資和退休金，並表態反對美國鋼鐵廠易主日本。

賀錦麗說，「每一位長者都會帶著尊嚴退休，我們會持續捍衛社安金（Social Security）、聯邦醫療保險（Medicare）和退休金⋯⋯我們會持續強化製造領域，正如同拜登總統所說，鋼鐵業是美國重要的歷史性產業，維持強大的鋼鐵業對美國至關重要，我完全同意總統說的，美國鋼鐵應該由美國人持有、讓美國人運營，我會一直支持美國鋼鐵工人。」

隨著勞動節假期結束，總統選戰進入衝刺期，距離選舉日剩下63天，2日稍早，賀錦麗與副總統候選人華茲（Tim Walz）兵分二路，先在底特律及密爾瓦基參加競選活動，爭取工會支持，賀錦麗在底特律說，是工會建構了美國，華茲抨擊共和黨總統候選人川普重返執政會縮減加班費並廢除歐記健保。

2日傍晚，賀錦麗攜手自稱最挺工會的美國總統拜登來到美選激戰州賓州、鋼鐵城匹茲堡造勢；在造勢開始前，賀錦麗團隊就透露賀錦麗將提到對美國鋼鐵收購案的立場一致，此舉被解讀為搶攻藍領選票。

拜登率先發表談話，他表示，賀錦麗是11月選舉中的唯一理性選擇，正如同4年前他挑選賀錦麗做副手一樣，他告訴工會成員：「11月投給她（指賀錦麗），會是你們做過的最棒決定。」

賀錦麗在這次選戰中打出「打造新路（new way forward）」的願景，在經濟等領域若干部分謹慎與拜登做出區別，而在中產階級與工會議題，賀錦麗延續拜登政府的政策和立場。

賀錦麗表態支持美國自營自運鋼鐵業，不應由外國接手；她並未點名他國是誰，而拜登3月反對日本製鐵以149億美元收購美國鋼鐵公司，主張美國鋼鐵公司「必須依然是美國公司」；而美國鋼鐵公司表示，依然致力於達成與日本製鐵的交易，這符合該公司員工、股東、社區和消費者的最佳利益。

拜登對工會成員喊話，稱已經取得長足進展，而賀錦麗會再接再厲；在拜登演說時，賀錦麗始終站在拜登身邊，拜登在演講結束時，高舉賀錦麗的手爭取支持，拜登承諾全力支持賀錦麗，並呼籲選民一起讓川普再輸一次。

拜登說，想想川普執政的那4年，川普大談投資基礎建設，卻實際上一點點事情都沒做；而拜登政府上任後通過的基礎建設投資與就業法，賓州迄今獲得170億美元的挹注。賀錦麗表示，川普一旦獲勝，就會替億萬富翁和大企業減稅、縮減社安金和終結歐記健保。

賀錦麗說，當他們努力推動美國往前進，川普卻想讓大家回到過去，甚至回到美國勞工擁有集會結社的自由之前，工會成員報以噓聲；賀錦麗告訴底下成員，「這部分法院會解決，我們負責11月（指投票），如何呢？」

賀錦麗將美國中產階級的發展歸功於工會，是工會捍衛了每周工作五天、帶薪病假等勞動福利，以及致力於勞動條件的安全，當工會強大，美國就會強大。拜登則說，建立美國的不是華爾街，是中產階級，而美國的中產階級奠基於工會。