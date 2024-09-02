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拜登賀錦麗親會美方談判代表 推動以哈換俘協議

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
民主黨總統候選人賀錦麗。路透
民主黨總統候選人賀錦麗。路透

美國白宮宣布，5名以色列人質和1名美國公民在加薩走廊喪命後，總統拜登今天將親自與美方談判代表開會，推動以哈戰爭的交戰雙方達成人質釋放協議。

法新社報導，為參加這場會議，拜登調整了他的官方行程；現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）也將出席這場會議。

根據白宮的聲明，美國公民高德柏格－波林（HershGoldberg-Polin）和另外5名以國人質8月31日遭哈瑪斯（Hamas）殺害後，拜登和賀錦麗將於今天稍晚與美國人質協議談判小組會面，商討如何推動達成釋放其餘人質的協議。

數月以來，美國一直與埃及和卡達共同努力，盼敲定以哈戰爭的換俘和停火協議。

哈瑪斯去年10月7日對以色列發動突襲，並擄走251名人質。目前有97名以國人質仍被扣押在加薩，以軍稱其中33人已死亡。

以色列主要工會9月1日發起全國性大罷工，企圖迫使總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府達成停火協議，以確保剩餘人質得以獲釋。

川普 美國大選 賀錦麗

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