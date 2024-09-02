賀錦麗搶女性非裔票 40年前加入的大學姊妹會助攻

美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）將在11月大選對決川普，而她40年前就讀大學時加入的姊妹會，可能為她帶來迄今最棒的回報。

法新社報導，賀錦麗大學姊妹會成員巴哈（TanyaBaham）最近出席民主黨全國代表大會時表示：「無論她需要我們姊妹會做什麼，我們都會幫忙促成。」

美國大學校園內常見姊妹會和兄弟會，但賀錦麗加入的黑人姊妹會Alpha Kappa Alpha（AKA）歷史悠久，能讓她直接接觸全國各地約36萬名女性，而其中許多成員，會很高興看到同一姊妹會的女性入主白宮。

把女性和非裔選民視為基本票源的民主黨，正在密切注意這點。

雖然這個姊妹會本身不隸屬任何黨派，但像是巴哈在內，許多人都已經準備好了，在這場可能激戰至最後一刻的選戰，他們準備動用網絡募款、推動選民登記。

在路易斯安那州擔任社工的巴哈表示：「我們…要確保我們的孩子、年輕人、老人都有機會登記，然後去投票所。」

賀錦麗是在就讀華盛頓歷史悠久的黑人學校霍華大學（Howard University）期間，加入1908年成立的AKA，這是美國第一個針對黑人女大學生的類似組織。

AKA設有大學生和大學畢業生分會，不只是大學級別的組織。