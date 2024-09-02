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有贏但不多！最新民調揭賀錦麗維持小勝川普 民主黨提名大會幫助不大

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
ABC NEWS最新易普索民調指出，美國民主黨總統候選人賀錦麗（左）維持微幅領先對手川普（右）的優勢，但民主黨全代會未能有效拉抬賀錦麗選情。路透
ABC NEWS最新易普索民調指出，美國民主黨總統候選人賀錦麗（左）維持微幅領先對手川普（右）的優勢，但民主黨全代會未能有效拉抬賀錦麗選情。路透

美國廣播公司新聞網（ABC NEWS）公布易普索（Ipsos poll）最新全國民調指出，美國副總統賀錦麗維持微幅領先對手川普的優勢，然而，統計數字幾乎與民主黨全國代表大會前相差不遠，凸顯全代會未能有效拉抬賀錦麗選情。

整體而言，在登記選民方面，賀錦麗以50%支持度領先川普的46%，與8月初民調相去不遠，當時賀錦麗以49%領先川普的45%；在可能選民方面，賀錦麗占有更大的領先幅度，以52%領先川普的46%，與全代會前民調結果亦相似。

事實上，7月的共和黨全代會也沒能助攻川普選情。而隨著大選邁入最後兩個月，高度兩極化的態勢也讓兩黨候選人的民調持續陷入拉鋸。

本次民調採線上模式，統計於8月23日至27日，以英語和西班牙語針對全國2496名成年人進行調查，誤差值落在2個百分點。

川普 美國大選 賀錦麗

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