快訊

京華城案民眾黨主席柯文哲無保請回 彭振聲羈押禁見

阿北回家了小草齊歡呼！法官裁定理由曝光 檢方將抗告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶青年票 川普對大麻合法化表態

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國前總統川普八月卅一日在自創社群媒體「真實社群」寫道，當許多其他州，娛樂用大麻都合法時，佛州人不該因使用娛樂用大麻而淪為罪犯。他這番言論被視為向年輕人示好，和副總統賀錦麗搶青年選票。

川普還寫道，無論人們喜不喜歡（娛樂用大麻合法），這都會發生；這是跨越州界的公平問題，也攸關當局逮捕這種使用者，可能對他們的生活產生不成比例的影響；「我們沒必要抓（只）帶個人使用量的成人，既毀掉一個人，也浪費納稅人的錢」。

美媒Politico八月卅一日報導，若跟十一月美國總統大選同時投票的佛州大麻公投獲六成選民同意，佛州第三修正案就能授權該州發給許可證的廿五家公司，賣大麻給成人作為娛樂用，持有分量為三盎司（八十五克）。

大麻除罪化在全美獲廣泛支持，尤其是年輕人，四分之三美國人生活在大麻合法用於娛樂及醫療，或僅用於醫療的州。川普過去對大麻合法化的立場搖擺。他總統任內既發言支持個別州的大麻合法化立法，也任命反對大麻合法化的塞申斯出任司法部長。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

克宮發言人談美大選！民主黨更好預測 若他當選無法一夜解決俄烏衝突

躺著也中槍！范斯翻選美小姐17年前糗事諷賀錦麗 挨批挖舊傷仍拒道歉

川普想當「體外人工受精」領域領導者 共和黨內難推銷

影／川粉穿不雅上衣被趕下飛機！印有川普比中指、影射床技狀聲詞

相關新聞

搶青年票 川普對大麻合法化表態

美國前總統川普八月卅一日在自創社群媒體「真實社群」寫道，當許多其他州，娛樂用大麻都合法時，佛州人不該因使用娛樂用大麻而淪...

克宮發言人談美大選！民主黨更好預測 若他當選無法一夜解決俄烏衝突

俄羅斯衛星通訊社（sputnik）報導，俄國克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，總統普亭先前說過偏好拜登連任美國總統，而這句話...

躺著也中槍！范斯翻選美小姐17年前糗事諷賀錦麗 挨批挖舊傷仍拒道歉

衛報報導，美國共和黨副總統候選人范斯日前用一名青少年選美小姐（Miss Teen USA）17年前出糗影片，諷刺民主黨對...

「墮胎權」議題漸重要 川普拚改變立場 但多數選民信任賀錦麗

紐約時報／錫耶納學院(York Times/Siena College)8月稍早的民調指出，愈來愈多搖擺州選民認為自己在...

川普想當「體外人工受精」領域領導者 共和黨內難推銷

共和黨總統候選人川普29日出人意料地指出，若他再度當選總統，將要求政府和保險公司支付體外人工受精(IVF)治療費用。這是...

賀錦麗若主打墮胎權議題 北卡選民恐不買帳

民主黨策士表示，賀錦麗成為首位女總統的潛力，讓她在生育自由議題的話語權更為強有力，這個議題曾推動民主黨在2022年期中選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。