搶青年票 川普對大麻合法化表態

美國前總統川普八月卅一日在自創社群媒體「真實社群」寫道，當許多其他州，娛樂用大麻都合法時，佛州人不該因使用娛樂用大麻而淪為罪犯。他這番言論被視為向年輕人示好，和副總統賀錦麗搶青年選票。

川普還寫道，無論人們喜不喜歡（娛樂用大麻合法），這都會發生；這是跨越州界的公平問題，也攸關當局逮捕這種使用者，可能對他們的生活產生不成比例的影響；「我們沒必要抓（只）帶個人使用量的成人，既毀掉一個人，也浪費納稅人的錢」。

美媒Politico八月卅一日報導，若跟十一月美國總統大選同時投票的佛州大麻公投獲六成選民同意，佛州第三修正案就能授權該州發給許可證的廿五家公司，賣大麻給成人作為娛樂用，持有分量為三盎司（八十五克）。

大麻除罪化在全美獲廣泛支持，尤其是年輕人，四分之三美國人生活在大麻合法用於娛樂及醫療，或僅用於醫療的州。川普過去對大麻合法化的立場搖擺。他總統任內既發言支持個別州的大麻合法化立法，也任命反對大麻合法化的塞申斯出任司法部長。