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范斯翻選美小姐17年前糗事諷賀錦麗 挨批挖舊傷仍拒道歉

躺著也中槍！范斯翻選美小姐17年前糗事諷賀錦麗 挨批挖舊傷仍拒道歉

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國共和黨副總統候選人范斯，用17年前美國女子厄普頓在選美大賽出糗影片諷刺民主黨對手賀錦麗，遭到當事人譴責仍拒絕道歉。圖為范斯在社群X貼出厄普頓當時影片。圖／截自@JDVance在X的貼文
美國共和黨副總統候選人范斯，用17年前美國女子厄普頓在選美大賽出糗影片諷刺民主黨對手賀錦麗，遭到當事人譴責仍拒絕道歉。圖為范斯在社群X貼出厄普頓當時影片。圖／截自@JDVance在X的貼文

衛報報導，美國共和黨副總統候選人范斯日前用一名青少年選美小姐（Miss Teen USA）17年前出糗影片，諷刺民主黨對手賀錦麗受訪犯蠢，影片當事人厄普頓（Caitlin Upton）出面譴責范斯重提傷心事，直言當時遭霸凌讓她一度想過自我了結，如今這段難堪的往事卻再度被翻出來；對此范斯表示「不會為一則笑話道歉」。

回顧2007年美國青少年選美大賽，來自南卡羅來納州、當時18歲的的參賽者厄普頓被問到，「妳認為，為什麼20%美國人無法在地圖上找到自己的國家」，她回答，「我個人認為是因為一些美國人沒有地圖」，並且談到美國應該多幫助南非、伊拉克和亞洲國家，以此擘劃美國的未來。

事後當時片段被線上出版商Salon放上網路，以「金髮的美國愚蠢小姐？」（Miss dumb blond USA?），批評厄普頓對世界的認知令人感到丟臉；隨後厄普頓在生活中飽受嘲笑辱罵，曾有人傳紙條要她為自己的愚蠢「去死」。

那些騷擾更導致她陷入憂鬱，更一度產生自殺念頭。所幸後來在家人朋友幫助下走出來，目前從事房地產工作，已經結婚並且育有2子。

不過，日前范斯在社群重新貼出該影片，譏諷對手賀錦麗最新訪談，稱「最新消息：我已經掌握賀錦麗在CNN專訪中的所有內容」，使得厄普頓的影片再度回到公眾視野。

厄普頓在8月30日公開表達不能認同范斯的作為，在社群發文直言17年前的羞辱往事再度被翻出來，並且說無論政治信仰為何，網路社群必須停止霸凌。

事實上，厄普頓是川普支持者，在其競選期間多是在社群表態支持，也相信川普稱拜登偷走了2020年大選。除此之外，當年的青少年選美，還有1996年至2015年環球小姐（Miss Universe）與美國小姐（Miss USA）的主辦人正是川普。

對此范斯8月30日上CNN時說「我不會為了張貼一則玩笑而道歉」，稱影片不過是「20年前的梗」，還要厄普頓「一笑置之」。

衛報指出，整起事件或許很難消除共和黨人對范斯適任川普副手的疑慮，尤其現在民調顯示川普落後賀錦麗。

共和黨 川普 美國大選 范斯 賀錦麗

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