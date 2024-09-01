挺巴勒斯坦選民籲停止軍援以色列 否則拒投賀錦麗

以色列持續空襲加薩，巴勒斯坦人民身陷戰爭苦難。美國民主黨總統候選人賀錦麗多次強調支持以色列自衛，等於拒絕對以色列禁運武器的呼籲。挺巴民眾說，不會為了不讓共和黨的川普當選而投給她。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日襲擊以色列南部，殺害1200人、劫持255名人質，至今仍有上百人未釋放。以色列以大規模軍事行動報復，已經造成巴勒斯坦逾4萬平民死亡，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）也與以色列交火。

賀錦麗（Kamala Harris）過去曾為巴勒斯坦的處境發聲，7月也刻意迴避以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）在美國國會的演說。有分析說，她如果當選，美國在拜登（Joe Biden）任內全力馳援以色列的政策可能轉向。

但民主黨全代會近期通過的新黨綱未納入挺巴民眾提出以武器禁運逼以色列停火的訴求；賀錦麗發表提名演說時，更強調她始終捍衛以色列自衛的權利，將確保以色列有能力自衛。近日她接受美國有線電視新聞網CNN專訪，重申這個立場。

在全代會期間發起3場大規模抗議的挺巴勒斯坦遊行聯盟發言人艾伯岱（Hatem Abudayyeh）上週接受中央社視訊訪問指出，賀錦麗已清楚表明，她會持續對以色列提供資金及武器援助，「她跟拜登的政策沒有不同」。

巴勒斯坦裔的艾伯岱說，「巴勒斯坦人民要的是美國結束對以色列的援助、以色列結束對巴勒斯坦的殖民和占領。巴勒斯坦要的是自由與解放。」

「我們不希望星期一下午用炸彈轟炸我們，星期二下午對我們投擲糖、麵粉和大米。巴勒斯坦人民要的是停止殺戮，停止種族滅絕，」艾伯岱說。

加薩戰爭進入第11個月，美國主導的停火、釋放人質談判還沒取得進展。

路透報導，美國每年提供以色列的軍援約38億美元（約新台幣1216億元）。自以哈在加薩爆發衝突至6月為止，美國已額外再提供65億美元。國務院8月9日再宣布最新35億美元的軍援，8月13日也宣布價值200億美元的軍售案。

艾伯岱指出，賀錦麗如果真的對巴勒斯坦有較多同情與憐憫，「就應該停止提供軍援及武器給以色列」，只有她做出這樣的宣示，她才能證明，上任後會與拜登政府或川普（Donald Trump）政府，採取不一樣的路線。

參與挺巴勒斯坦遊行聯盟的民團約300個，來自全美各地，號召逾4萬人。艾伯岱說，大家平常關注不同議題，如今攜手聲援巴勒斯坦，展現不滿民主黨的力量。以哈戰爭後，芝加哥每週都有遊行，各式的抗議會持續下去。

他說：「雖然川普更糟，但很多人認為不能昧著良心投給助長種族滅絕的人。外交政策沒辦法兩害相權取其輕，因為兩大黨挺以色列的態度都一樣。」

拜登上半年參加民主黨初選期間，全美有超過70萬的民主黨員不滿他無力處理加薩戰爭，在選票上勾選以上皆非、或寫下不表態，表達抗議，被稱為「不投拜登運動」。支持這項運動的黨代表爭取在全代會發言，但賀錦麗陣營拒絕安排。

賀錦麗近來的民調已經領先川普，但在穆斯林社群仍有待突破。

美國-伊斯蘭關係協會（Council on American-IslamicRelations）8月底針對穆斯林人口進行調查，賀錦麗獲得29.4％的支持、兩位小黨的候選人共獲得33.3％的支持、16.5％未決定、8.8％打算不投票、川普11.2％。

參加芝加哥遊行的民眾斯克里文（Alex Screven）說，她有許多巴勒斯坦朋友，好幾個家庭都有親人死於加薩戰爭，加起來超過上百人。賀錦麗會繼續拜登路線，無法終止以色列對巴勒斯坦的種族滅絕，「對我來說完全無法接受」。

斯克里文說，她長期都支持民主黨，但除非賀錦麗承諾對以色列實施武器禁運，否則她會投給第3政黨，不會被民主黨以川普當選更糟的話術綁架。

傑爾博雷特（Maria Gerbaulet）說，她2020年投給拜登，她不希望川普當選，「今年加薩戰爭絕對是我不投（民主黨）的關鍵因素」。拜登是猶太復國主義者，賀錦麗比較不是，「但我不相信她在以色列或加薩議題上會做多大的改變」。

美國作家兼電影製作人伊凡斯（Jodie Evans）說，賀錦麗不能光說不練，要拿出具體行動。賀錦麗支持生育權，當看到嬰兒在戰爭中罹難，孕婦沒有地方分娩時，「妳（指賀錦麗）又在何處？」沒有作為，女權主義只是沒有意義的空話。