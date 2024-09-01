快訊

高雄三井施工商場傳工安意外 吊塔掉落砸人1死1重傷

用鍋碗邊緣敲雞蛋？可能有2食安風險！專家教最安全打蛋法

柯文哲遭聲押禁見 昔力挺他的愛莉莎莎「貼全黑圖洩心情」

搶青年票 川普支持佛州娛樂用大麻合法

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導
佛州選民將於今年11月就娛樂大麻合法化公投。前總統川普8月31日發貼文表示，他認為佛州的成年人不應該因為持有「個人數量」的大麻而被捕。(美聯社)
佛州選民將於今年11月就娛樂大麻合法化公投。前總統川普8月31日發貼文表示，他認為佛州的成年人不應該因為持有「個人數量」的大麻而被捕。(美聯社)

美國共和黨總統候選人川普今天表示，支持讓佛州娛樂用大麻合法的公投提案。

法新社報導，川普在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）上表示：「無論人們喜歡與否，這都會發生。」

大麻除罪化得到全國廣泛支持，3/4美國人生活在大麻合法用於娛樂和醫療，或僅用於醫療的州。

民調顯示，年輕人對此尤其支持，自從川普的競爭對手賀錦麗成為民主黨總統候選人以來，年輕人的支持率明顯轉向她。

佛州這項倡議將於11月美國人投票選出下一任總統時進行投票，但州長迪尚特（Ron DeSantis）等一些州的共和黨人反對。

迪尚特今年夏季曾表示：「擬議的修正案將把佛州變成舊金山或芝加哥。」他說，佛州已經允許醫療用大麻。

川普表示，這是跨越州界的公平問題，也攸關逮捕可能對人們生活產生不成比例的影響。

川普發文說：「當許多其他州都是合法的時候，佛州的某人不該因為這種事成為罪犯。」

「我們不需要逮捕攜帶個人使用量的成年人，毀掉一個人，還浪費納稅人的錢。」

大麻 川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

民主黨改由賀錦麗上陣 總統大選更加詭譎多變

川普訪阿靈頓公墓違規攝影惹議 賀錦麗批「政治作秀」

無視各方議論 賀錦麗不拿種族與性別當競選賣點

專訪後民調：賀錦麗攜搭檔上陣被認「軟弱」 未打動觀眾

相關新聞

川普訪阿靈頓公墓違規攝影惹議 賀錦麗批「政治作秀」

美國共和黨總統候選人川普日前造訪阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery），其競選團隊因違...

搶青年票 川普支持佛州娛樂用大麻合法

美國共和黨總統候選人川普今天表示，支持讓佛州娛樂用大麻合法的公投提案

賀錦麗「凍蒜後援會」啟動！台裔社群力挺台美共享價值

美國民主黨總統候選人賀錦麗選情看好，在台裔社群也獲得許多支持。一群台美人組成的「凍蒜後援會」日前啟動，與會者從台灣安全、...

賀錦麗、華茲接受CNN獨家專訪 川普批：她是一個有缺陷的人

美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗開始競選後，日前跟搭檔、明尼蘇達州州長華茲一起上陣，接受CNN的獨家專訪。而她的對手、...

無視各方議論 賀錦麗不拿種族與性別當競選賣點

美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）期望創造歷史，成為美國首位亞非裔女總統，但她在演說、集會和投入競...

談政策轉變、拜登退選…賀錦麗專訪5看點

民主黨正副總統候選人賀錦麗與華茲(Tim Walz)29日接受有線電視新聞網(CNN)主播唐娜‧巴什(Dana Bash...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。