搶青年票 川普支持佛州娛樂用大麻合法

美國共和黨總統候選人川普今天表示，支持讓佛州娛樂用大麻合法的公投提案。

法新社報導，川普在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）上表示：「無論人們喜歡與否，這都會發生。」

大麻除罪化得到全國廣泛支持，3/4美國人生活在大麻合法用於娛樂和醫療，或僅用於醫療的州。

民調顯示，年輕人對此尤其支持，自從川普的競爭對手賀錦麗成為民主黨總統候選人以來，年輕人的支持率明顯轉向她。

佛州這項倡議將於11月美國人投票選出下一任總統時進行投票，但州長迪尚特（Ron DeSantis）等一些州的共和黨人反對。

迪尚特今年夏季曾表示：「擬議的修正案將把佛州變成舊金山或芝加哥。」他說，佛州已經允許醫療用大麻。

川普表示，這是跨越州界的公平問題，也攸關逮捕可能對人們生活產生不成比例的影響。

川普發文說：「當許多其他州都是合法的時候，佛州的某人不該因為這種事成為罪犯。」

「我們不需要逮捕攜帶個人使用量的成年人，毀掉一個人，還浪費納稅人的錢。」