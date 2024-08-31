賀錦麗「凍蒜後援會」啟動！台裔社群力挺台美共享價值

美國民主黨總統候選人賀錦麗選情看好，在台裔社群也獲得許多支持。一群台美人組成的「凍蒜後援會」日前啟動，與會者從台灣安全、台美共享價值、移民群體的角度，分享挺賀錦麗的理由。

「台美人應援賀錦麗凍蒜後援會」（Taiwanese Americans for Harris）28日以線上會議正式成立，吸引約150人參加，其中有人是地方民代、公職、有人投入基層政治工作、也有文化界知名人士，展現台裔社群在美國的活躍影響力。

民主黨籍聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）也與會。他曾多次訪台，包括2022年8月與時任眾議院議長的裴洛西（Nancy Pelosi）同行，也是國會「美中戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on China）一員。

克利什納穆希提到，賀錦麗（Kamala Harris）團隊安排他在近期落幕的民主黨全代會以中國為主題演說。他特別藉此告訴選民，中國希望與共和黨總統候選人川普（Donald Trump）在談判桌交手，因為川普會助長美國社會的對立與分裂。

他說，北京認為，唯有讓美國社會陷入內鬥，中國才有可能在美中競爭中打敗美國。川普若當選，台灣更將面臨風險，「當台灣有危機時，無法確定他（川普）是否會伸出援手」，這不僅違反美國的台灣關係法，在道義上也是錯誤的。

克利什納穆希表示，「如果盟友不能信任（美國），我們不再是可信賴的夥伴，可能引發侵略和衝突，更糟的是，可能導致戰爭」。不少台美人也持相同看法。

馬里蘭州州參議員林力圖（Clarence Lam）就指出，他的母親來自台灣，他特別珍惜台灣社會對民主、夥伴關係的重視，「尤其當前亞太地區局勢動盪不安，這提醒我們，能夠擁有（台美）這樣的夥伴關係是多麼重要」。

林力圖說，美國總統拜登（Joe Biden）對台美夥伴關係的立場非常明確，賀錦麗與副手華茲（TimWalz）理解，也會持續。川普任內破壞美國與盟友的友誼，踐踏國際規則，與殘暴的獨裁者互通書信、禮物，兩陣營的對比真的非常大。

與會的朴香吟（Cristina Parajon）是新墨西哥州最年輕的女性州眾議員，也是首位進入該州眾議院的台裔美國人，母親來自台灣，父親為拉丁裔，她由移民到美國的外公、外婆帶大，「從小常吃滷肉飯、蔥油餅、愛玉」等很多台灣食物。

朴香吟說，她的媽媽作為移民之女，曾有被社會忽視的疏離感，特別教育她要相信自己能勇敢追夢，「做任何事」。台灣、拉丁裔的文化根源對她有深遠影響，「激勵我為最好的事物努力，盡我們所能，為我們的家庭、社群努力」。

朴香吟指出，賀錦麗與華茲提出的政策，包括政府無權干預介入女性的身體自主權；支持有薪家庭醫療假，讓中產階級能兼顧工作與照顧家庭；改革移民系統；及重視照顧長者的聯邦醫療補助等，「這些都是台灣價值」。

研究亞裔美國人流行文化的台裔作家楊致和（Jeff Yang）說，他和他的首投族兒子、曾主演美國影集「菜鳥新移民」（Fresh Off the Boat）的楊升德（Hudson Yang）都迫不及待要投給具有亞非裔身分的賀錦麗。

「我從沒想過我會投亞裔美國人當總統」，楊致和說。他並強調，「Hudson將第一次投票選總統，就能投給亞裔，他也感到難以置信」。

楊致和說，他和楊升德及好萊塢的友人已經在構想助選方式，製作以傳達賀錦麗競選精神「歡樂戰士」T-shirt，募款將供「亞裔美國人挺民主」（Asian Americans for Democracy，暫譯）幫賀錦麗及在各地參選的亞裔人士助選。

「這是屬於我們所有人的時刻，也是我們應該站出來的時刻」，楊致和說。

2022年代表民主黨參選加州第45區聯邦眾議員的陳介飛說，他們在2020年大選時成立拜登後援會，選後以「台美人進步協會」（Taiwanese Americans for Progress，暫譯）持續運作，其中一個任務是協助台美人參選。

陳介飛指出，這幾年可觀察到台美人參與公共事務的興趣有很大的提升，「有越來越多台美人參選」，不論從學校董事會、水利委員會或地方公職及民意代表做起，當他們在政治上逐步晉升，就更能服務台美人社群。

「台美人應援賀錦麗凍蒜後援會」同時將替參選聯邦眾議員的亞裔人士助選，包括加州第47區的韓裔閔大衛（Dave Min）及加州第45區的越南裔特朗（Derek Tran），希望幫助民主黨贏得眾議院多數。